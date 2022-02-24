全民檢測｜梁卓偉：錯過封城黃金時期　促學童打疫苗防復課後爆發

香港大學醫學院院長梁卓偉預料，這一波疫情在3月達到高峰，4月開始退卻，但他憂慮復課後會再爆發，呼籲學童打疫苗。他又表示無論「封城」還是全民檢測，都已經錯過了「黃金時期」，當務之急是要大大提升疫苗接種點，讓市民及早接種疫苗預防感染和傳播病毒。



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提早放暑假買時間 促學童盡快打針

梁卓偉指，雖然他預計疫情於4月好轉，但倘若學校復課，又會有新的爆發風險。他認為學校提早放暑假與兒童疫苗接種的時段「有緊密關係」，從停課到復課相隔約十星期，在這段「空窗期」學童接種率要推到八九成，「就算疫情4月退卻，如果復課，抗針率又未覆蓋到足夠水平，又會有另一個疫情。」

他形容這段「空窗期」十分「緊湊」，要有充足的疫苗接種設施給學童打針。他表示現時復必泰的疫苗接種點不夠，可接種容量每日兩千，不足以應付幾十萬適齡學童，若要在復課前提升接種率則要「馬上增加容量」。

他又認為政府疫苗專家委員會應儘早重新討論，研究他縮短打第一針和第二針疫苗相隔時間，他指第五波疫情爆發前「無疫情就話等得」，但現在情況不同。

他續指，「雖然疫苗唔可以完全防止」但能大大減低傳播率和傳播風險，不只是「防重症、防死亡」。

梁卓偉認為，香港已錯過封城和全民檢測的黃金時期。

已過全民檢測、封城「黃金時期」

梁卓偉提出，香港已錯過了「全民檢測」和「封城」的「黃金時期」，已無法控制疫情「幾何式擴散」，當務之急是防止公營系統崩潰，因此要提高疫苗接種率「防感染、防重症」。他解釋，「任何聚集人的地方都會有交叉感染風險」，如檢測站，而且未有足夠隔離設施應對，因此建議過了疫情高峰期才推行全民檢測。