孔繁毅︰已過高峰　350萬人曾染疫有群體免疫　確診回落可開晚市

第五波疫情嚴峻，確診數字仍然高居不下。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今早（19日）指出，港大研究顯示，真實的確診人數達350萬人，形容高峰期已過，現時一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群體免疫。

孔又認為，若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施，包括食肆可放寬至4人一枱、重開晚市堂食，已打齊兩針的抵港人士在核酸檢測呈陰性後毋須檢疫，若核呈陽性則要在家隔離7日。

他又重申，疫苗接種仍然是有效抵禦病毒工具，頭四波疫情的康復者產生的自然抗體，不足以抵禦變種病毒Omicron，相信科學委員會將會商討放寬康復者的接種限制。



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孔繁毅今早在商台節目《政經星期六》提到，相信第五波疫情的高峰已過，相信真實的確診人數約有350萬人，加上接種率已提高，認為已出現群體免疫。但他坦言，現時最大困難是為獨居長者打針，預料隨政府外展隊展開工作，長者接種率下周有望達到八至九成。

醫管局近日開始為長者派發新冠口服藥，他表示，本港現時購入的口服藥，對減輕重症和死亡率都有成效。惟輝瑞的新冠口服藥無法以胃喉餵藥，對需要插喉的長者未必有效。他又透露，專家小組將會商討，降低處方口服藥的年齡，門檻由70歲，降至適用於65歲或以上長者。

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確診數字回落 第二針接種率達九成 有條件有序放寬防疫措施

他又認為，再等多一段短時間，本港疫情逐漸受控、確診數字進一步回落，第二針接種率達九成後，便有條件有序放寬社交距離措施。他解釋，現時已有一半人口染疫，加上市民已打齊兩針或三針，「基本上已經有好好嘅……群體免疫，或者係講緊社區嘅一個抗體，慢慢有足夠嘅社區免疫嘅話，感染風險就慢慢會降低。」

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孔認為疫情受控後，恢復經濟很重要，因此感染控制或社交距離措施可慢慢放寬，包括食肆可由兩人一枱放寬至四人一枱，晚市堂食可重開，室外康樂設施，尤其是運動設施亦可重新開放。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

倡海外抵港人士若已打齊針 檢測陰性後不需檢疫

至於海外人士回港安排方面，孔繁毅說，本港的確診數字較某部分國家更多，因此建議抵港海外人士若已完成接種，不需再檢疫，但需做核酸檢測，若呈陽性可依照現時對本港市民的規定，居家隔離7日、快速測試呈陰性便可放「疫監」。惟仍未打齊針的人士不可放寬檢疫限制，「先決條件都係要打齊針」。

在頭四波疫情的染疫市民，現時仍未可接種疫苗，或會有重複感染風險。孔繁毅表示，患者若於第五波感染變種病毒Omicron，染疫前已接種兩劑，康復後可當作已打齊三針。他強調染疫後產生的自然抗體能維持6至12個月，形容自己感染的抗體是最好。

若市民是感染較早期的病毒，如Delta等，孔說，接種兩劑疫苗仍不足夠，尤其是Omicron有免疫逃逸情況。相關康復者就需要接種第三劑，他相信科學委員會短時間內會商討。他又強調，康復者仍有再次感染風險，因此仍要保持好個人衞生。