確診大廈｜共3846幢上榜　涉跑馬地惠園、藍塘別墅　太古城增7幢

本港單日新增確診個案仍然高企，維持在約兩萬宗水平。衞生防護中心公布昨日(17日)更新確診患者居住大廈名單，共有3,846幢大廈上榜，當中包括不少豪宅地段，如跑馬地惠園、藍塘別墅，亦有淺水灣道37號3座等，東區太古城更新增7座現確診患者。



淺水灣道37號3座有居民確診

各區仍然有多幢大廈上榜，港島方面，中西區有251幢，新上榜包括堅尼地城綠意居、石塘咀曉譽等；灣仔區則有237幢，跑馬地的惠園及藍塘別墅都上榜；南區只有90幢，豪宅淺水灣道37號3座亦現確診患者；東區有250幢，其中太古城昨日新增7幢，包括元宮閣、南天閣、太湖閣、彩天閣、恒星閣、鄱陽閣、齊宮閣，合共全個屋苑有12座上榜。

3月17日 確診患者居住大廈名單



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本港第二宗確診感染新型冠狀病毒的個案，為居於馬鞍山天宇海的56歲男子。（資料圖片）

大圍名城共8幢有人染疫

馬鞍山的天宇海2A座亦上榜，回溯疫情初期，本港發現的第二宗新冠肺炎患者正正居於天宇海，該名56歲男子曾赴武漢。

大圍站上蓋物業名城，亦再增6座有確診患者，合計有8幢，新上榜座數包括1期3座、2期3座、2期2座、3期1座、3期3座及3期5座

大圍站上蓋物業名城合共有8幢大廈上榜。（資料圖片）

3月17日共有3,846幢大廈上榜，較前一日3,646幢多200幢。不過部分大廈已因超過14日而從名單剔除，即預計新上榜有逾200幢。