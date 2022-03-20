快速抗原檢測包破底價促銷　低至7元一盒　深水埗店員稱存貨過多

新冠病毒第五波疫情爆發，快速測試包曾一度炒成天價，惟今日（20日）《香港01》記者到深水埗一帶視察，發現快速抗原檢測包價格大幅回落，大部份店舖進行促銷「大平賣」，14盒快測包只售100元，平均低至約7元一盒，買得多更可加送快測包。有店員反映，曾大量入貨快測包，因疫情原因一直被內地海關扣留，直至最近才相繼運抵，令存貨過多，無奈只能壓低市場價。



▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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昨$100可買13盒 今更抵有14盒

深水埗有多間店舖「清貨」賣快測包，包括本身賣電話卡或電子產品的店舖。記者目測快測包大部份均爲政府認可的牌子，包括Green Spring、Goldsite、YHLO等，各平均售價約為10至15元一盒（一劑)不等；更有店舖賣低至100元14盒，平均7元一盒，並會貼心包好一袋快測包遞給顧客，比昨日（19日）100元13盒更便宜，更是上述Green Spring、Goldsite產品。

快速抗原檢測包售價愈來愈便宜，3月20日在深水埗，有店舖售賣的產品，100元可買到14盒（一劑），比前一日多一盒，平均每盒約7元。（梁鵬威攝）

店員：快測包本月初運抵香港 欲退貨但不果

另有店舖列明，若市民買得多，將加送快測包，如市民用200元買20盒，會加送2個快測包；500元買50盒，更會加送7盒。部份店舖更列印出政府網頁截圖，表明所售賣的快測包均為政府認何品牌，務求令市民買得安心。

有店員反映，2月初曾大量入貨快測包，因疫情原因，一直被內地海關扣留，直至3月才相繼運抵。店舖雖曾打算退貨但不果，結果令存貨過多，無奈只能壓低市場價，促銷平賣。

WFH文員及康復者大手入貨

購買28盒快測包的楊先生表示，他從事文職工作，現時屬WFH在家工作。雖公司沒有要求他每日做檢測，但他堅持每日做快測，「唔想中招，錢係其次，最緊要係健康。」他指購買快測包前，會事先做好資料搜集，只購買政府認何、準確度較高的牌子產品。他之前亦曾用200元購入10盒快測包，現時售價比之前「平一半有多」，因此「趁低價買多啲」。

市民Mandy表示，之前曾染疫，惟擔心日後會「復陽」，因此每日都做快測，以保障自身安全。她又指，目前已經有幾十盒儲備，現在再多買20盒，「都係買返之前check開嘅牌子。」

被稱「神藥」的「蓮花清瘟膠囊」售價已大幅回落， 3月20日在深水埗所見，有內地版最低20元一盒。（梁鵬威攝）

藥房賣蓮花清瘟膠囊行貨 平均每盒不足30元

治療新冠病毒的、被稱為「神藥」的「蓮花清瘟膠囊」，已由每盒80至100一盒大幅回落，今日在深水埗所見，有內地版最低20元一盒；行貨也跌穿40元一盒，部分藥房每盒售37元，還買四送一，平每合盒29.6元。

▼3月20日 林鄭月娥抗疫記者會▼

