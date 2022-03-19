疫情｜西貢人潮減少　兒童提早放暑假冇碇去　父母望開放用地

第五波疫情持續，早前政府宣布「封灘」，今天（19日）適逢周六，西貢未有再現「逼爆」情況，前來的人潮明顯減少，平日大排長龍的的士站、小巴站平均只有十數名乘客等候，但學校提早放暑假之下，仍見有市民帶同小朋友前來「放電」；也有市民認為，政府應盡快重新開放露營地等戶外地方，讓大家能到郊外舒展身心。



巿民怕疫情不敢久留 可供兒童休憩地方減少

疫情持續兩年多，不少人出現「抗疫疲勞」，每到周末便有人湧至郊外遊玩，其中又以「港人後花園」西貢最為誇張。記者今天中午到西貢市中心所見，見到除了位於海傍海鮮酒家戶外位置座無虛席，其他位置如街頭，小巴站、的士站，人流都比過往少。有市民表示，近日疫情嚴峻，平日鮮有外出，即使到戶外也不敢逗留太久，「做完嘢都係即刻返屋企」。

政府早前宣布學校提早3、4月放暑假，有市民帶同小朋友前來西貢行山，羅太表示，兒子平日困在家中，靠玩玩具車、積木和大富翁遊戲解悶，過往則會到沙灘嬉水和露營，也會參觀博物館，政府「封灘令」和其他關閉公共設施或處所對他們造成影響，可供小朋友選擇的地方越來越少。羅太認為，政府應盡快開放戶外用地讓市民在疫情下都能使用。

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巿民：泳灘都冇埋冇地方去

陳先生和陳太則指，今天帶女兒前來只打算在市中心一帶「行下」、「食雞髀」，認為政府封沙灘令可放風的地方減少，「諗住去清水灣二灘……都冇咩活動，政府搞到咁仲有邊度好去。」

為家庭主婦的郭太表示，平日除買餸外很少出外，趁着周六先生放假駕車才前來市中心散步，「如果人太多都諗住走。」她又指，希望政府「貼地啲」、多聽社會上的不同意見，至於封灘做法，她認為短時間內實施亦可以接受。