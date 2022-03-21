DonateHub網涉借名慈善機構　籌85萬元購快測劑　鄰舍輔導會報警

《香港01》發現近日「鄰舍輔導會」及自閉症家庭支援及訓練中心「LEX Centre」都先後於網頁發出澄清，指被一個名為DonateHub的網站假借名義，募捐最多85萬元購買快速檢測劑。鄰舍輔導會已報警，LEX亦稱從未與DonateHub接觸。

DonateHub負責人回應稱是「溝通誤會」，不過該網站仍有多個籌款購買檢測劑的項目，最多涉款51萬元，但全部項目均無發起人及受益機構詳情。警方指正在了解事件，呼籲市民保持警覺，提防假冒網站



鄰舍輔導會、LEX Centre澄清無合作

一個名為DonateHub的網站，早前分別為「鄰舍輔導會」及自閉症家庭支援及訓練中心「LEX Centre」發起徵求快速檢測募捐項目，聲稱市民可以透過每次的捐款，平台則會提供快速檢測劑予目標受惠人士，網頁顯示目標金額分別由3,400至850,000元。

鄰舍輔導會及LEX Centre在3月16日分別澄清，表示並無參與或授權任何Donate Hub平台眾籌事宜。LEX Centre呼籲市民如收到有關訊息則不用理會；鄰舍輔導會表示，事件已交警方處理，如有市民懷疑受騙，請即報警求助。

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網站列募捐項目 全無發起人、受益人

網站顯示，平台上仍然有多個快速檢測劑的眾籌活動，金額由幾千元至50多萬元。但這些眾籌項目，均無顯示發起者、收益機構，只稱受惠人士為各區獨居長者、低收入家庭、傷殘人士，並列出派發檢測劑日期，規定每次捐款金額都必須至少340元。

DonateHub網站上列出的地址，為NSN的註冊地址。（DonateHub網頁截圖）

DonateHub辯解：經朋友得知兩機構需要檢測劑

《香港01》向DonateHub查詢，負責人謝先生向記者回應形容事件為「沒有溝通清楚的誤會」，指經朋友得知這兩個機構需要檢測劑，便嘗試與他們接觸及製作募捐活動網頁。他承認未經允許，便在網上以這些機構名義發起募捐，現已移除相關活動。

為何每個眾籌項目，均無款項去向詳情？另一名DonateHub職員伍先生辯稱，是慈善機構想保持低調，又說任何人都可以在其網站發起募捐。

DonateHub網站上列出的地址及收款資料，是NSN的註冊地址及名稱。（DonateHub網頁截圖）

事前從未與被冒名機構溝通 解釋「溝通誤會」

對於DonateHub稱是「溝通誤會」的解釋，鄰舍輔導會對《香港01》表示，曾聯絡該網，但未能成功，最後報警處理；而LEX Centre則指，該平台事前並無與其溝通過，得悉被使用其名義募捐後，DonateHub才回覆電郵解釋是「溝通誤會」。

DontaeHub負責人、NSN Group Limited董事謝棓。（貿發局圖片）

公司負責人同任雲浮港澳青年交流促進會董事

記者找不到以「DonateHub」為名的香港註冊公司，該網站亦無列出。負責人謝先生指，公司註冊名稱為「NSN Group Limited」，主要幫客戶做網上推廣業務，眾籌是其中一個業務。

DonateHub網站列出的地址，為NSN的註冊地址，為秘書公司地址。NSN的唯一股東兼董事為謝棓（Jeffrey），他同事擔任多間公司董事，包括「非凡印刷（香港）有限公司」、「雲浮港澳青年交流促進會有限公司」等，其雲浮港澳青年交流促進會，是香港青年聯會的團體會員。

謝棓曾接受貿發局訪問，分享創辦非凡印刷的心得，但目前三間同名公司中，兩間已經解散，該公司網站已經上不到。他亦曾以香港青年創業家協會的前會長、「裝修佬」網站創辦人的身份，接受訪問和出席講座。

警方回應稱正在了解事件中，呼籲市民應時刻保持警覺，提防假冒網站。勿透過透過短訊或電郵內的超連結登入任何可疑網站；及勿在不明來歷的網站輸入個人資料、信用卡資料及安全碼等。 如發現有可疑網站，可透過「網絡釣魚詐騙搜尋器」（https://cyberdefender.hk）查證。如有懷疑，應致電「反詐騙協調中心」的24小時即時電話諮詢（「防騙易熱線 18222」）求助。