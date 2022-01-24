《IT狗》影射原型　咖啡機、磁能線公司已解散　眾籌兄弟最新回應

電視劇《IT狗》映射香港創科史上最「著名」的眾籌故事，趙公允（Nelson）、趙公亮（Benson）兩兄弟，2014年起先後眾籌「智能咖啡機」和「磁能線」，共得到超過2000萬元，但產品一直無出貨。兩兄弟在2016年曾高調表示會出貨後，就無下文，至今依然有人在眾籌網站追討退款。《香港01》追查發現，兩間公司已經解散，兩兄弟亦有開設新公司，弟弟趙公亮稱已辭職，沒有什麼可以回應，亦指沒有看電視劇。



▼《IT狗》映射眾籌兄弟劇情▼



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咖啡機、磁能線眾籌 獲逾2500萬元

趙氏兄弟2014年先後在美國網站Kickstarter，眾籌開發「Arist智能咖啡機」和「Znap磁能線」，分別獲得84.5萬美元（約660萬港元）和300萬加元（約1865萬港元），合共超過2,525萬港元。當中承諾，若眾籌349美元（約2,722港元），就可獲得一部可以用手機app控制和調配不同風味的智能咖啡機。

趙公允Nelson（左）、趙公亮Benson（右）兩兄弟，2014年起眾籌智能咖啡機，獲得幾百萬元，2016年已被追貨，當年接受訪問仍表示將會出貨。（資料圖片 / 羅君豪攝）

欠款官司敗訴

不過八年後的今日，仍然有人留言追貨或追討退款。Arist亦拖欠380多萬的設計費用，輸了官司，2019年上訴被拒。

咖啡機原定2015年4月發貨，但趙氏兄弟以電腦資料被盜、註冊專利等問題多次延遲發貨。到2016年，兩兄弟曾經開過記者會，發布專業版咖啡機，當時已被質疑貨不對版，惟被質疑機身較眾籌版大逾倍，且沒有沖奶功能，至於眾籌的家用版本就一直未能出貨。

咖啡機公司去年解散

磁能線的公司「Znaps Limited」，已在2018年解散；咖啡機的公司「Arist Home Limited」，亦已在2021年10月解散。兩間公司解散前，都由兄長趙公允的太太劉志芳出任董事。

▼眾籌網站仍有人追討貨款▼



弟拒回應眾籌事宜：無興趣看電視劇

弟弟趙公亮在2017年發表網誌自述，稱不能忍受活在騙局的環境，已經辭職。他現時是iPhone鏡頭配件公司ShiftCam的CEO，但無出任股東或董事。

「我不清楚，因為我很早已經離開公司，沒有什麼可以回應。」《香港01》記者追問兩個眾籌項目，他就這樣回應，亦指不知道電視劇映射他的歷史，「我沒什麼興趣看電視劇。」

趙公允、趙公亮兩兄弟，2015年以公司Nbition Development Limited名義，參加香港資訊及通訊科技獎，智能咖啡機獲得全年大獎。（Hong Kong ICT Awards facebook）

兄弟合辦公司獲政府獎項 弟仍任董事

2015年，趙氏兄弟以「Nbition Development Limited」公司名義，參加政府資科辦舉辦的「香港資訊及通訊科技獎」，以智能咖啡機獲得全年大獎及最佳資訊科技初創企業大獎。趙公允已辭任董事，目前公司唯一股東及董事是趙公亮。

趙公亮目前出任手機鏡頭配件產品公司Shiftcam的CEO，但無擔任董事或股東。（網上圖片）

Nbition亦被質疑，與另一眾籌項目「Toasteroid智能多士機」有關，因該眾籌項目使用的第三方3D設計圖網站，域名使用「Nbition」作為用戶名註冊。

智能多士機Toasteroid的眾籌專頁，嵌入第三方3D設計圖網站，域名以「Nbition」為名註冊。（sketchfab網站截圖）

兄任另一公司董事

被問及仍擔任Nbition董事，是否與過往眾籌項目有關時，趙公亮就撇清關係，「它們一直都不是用這間公司來營運，我覺得沒有什麼可以掛鉤。」他亦無回應是否仍有與哥哥趙公允聯絡。

趙公允目前擔任另一間公司「Nettle Print Limited」的董事，但記者去到荃灣的登記地址，現場是秘書公司，而該公司亦無登記電話，未能找到趙公允回應。

Nettle Print Limited登記地址現場是秘書公司。（勞顯亮攝）

趙公亮2017年撰文懺悔，稱不能忍受活在騙局的環境，已經辭職。（趙公亮medium）

果汁機真有其事 以普通果汁包融資1.2億美元

雖然在《IT狗》電視劇中，將智能咖啡機影射成果汁機，劇中亦交代「智能果汁包」其實只是普通現成果汁。

事實上美國真實發生過「智能果汁機」騙局，矽谷公司Juicero在2013年推出智能果汁機，每部賣699美元，高壓材料包每包賣5至8美元，要配合果汁機解壓，就可飲到新鮮果汁，獲得融資1.2億美元。不過之後被揭發，所謂高壓材料包，只是普通現成果汁，可直接飲用。

▼趙氏兄弟2016年受訪圖片▼

