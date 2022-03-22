涉煽動他人和管有攻擊性武器　格鬥教練及女助理被控　還柙候訊

59歲武術教練涉嫌在網上發表多篇具煽動性文章，內容包括煽動他人練武反抗政權等。警方其後到相關地點搜查，檢獲劍、開山刀及斧頭等攻擊性武器，並拘捕教練及其女助理，分別控以作出一項或多項具煽動意圖的作為、有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械共5罪。案件今（22日）在西九龍法院提訊，控方申請兩被告暫毋須答辯，押後至5月19日再訊，以待警方進一步調查，包括測試搜獲的武器及檢驗電話等證物，署理總裁判官羅德泉批准。兩名被告均有保釋申講，被羅官拒絕，須還押候訊。



首被告黄德強（武術教練，59歲），被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指其於 2020 年3月29日至2022 年3月20 日期間，在 Facebook 發布陳述及海報和營辦武術班，具意圖：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，改變在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力：及慫使他人不守法或不服從合法命令。

兩被告涉管有開山刀和斧頭等攻擊性武器

他另被控有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械兩罪，指其於2022年3月20日，在大園金獅花圈二期金寧閣某單位内，管有攻擊性武器，即三把劍、三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；及管有槍械，即兩支弩，而沒有持有該等槍械的管有權牌照。

次被告張文芝（無業，61歲），則被控有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械兩罪，指其於2022年3月20日，在馬鞍山新港城3期某單位管有攻擊性武器，即三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；及管有槍械，即五支弩，而沒有持有該等槍械的管有權牌照。

案件編號：WKCC834/2022