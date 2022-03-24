地理達人挑戰風靡全城　90後地理迷製作：幫大家更認識香港好開心

旺角人人都去過，但若要西至東排列各條知名街道，你又能否毫不出錯？網上近日熱傳問答遊戲「香港地理達人挑戰」，考起大家對香港的認識，約百條問題涵蓋多個範疇，原來出題者是年僅26歲的「地理迷」。

別稱「翊少」的他自小愛翻地圖，甚至在小學時期，已「膽粗粗」向老師提出繪畫香港仔地圖。他拿出多本珍藏，細數香港各樣冷知識，「其實香港有好多個長沙灣，有好多個大浪灣。」對於問卷大受歡迎，他坦言是意料之外，「好多謝大家鍾意玩，如果可以幫助大家更認識香港，我會好開心！」



年僅26歲的「地理迷」翊少，所製作的地理測試考起不少港人，至今已吸引約32萬人接受挑戰。（張浩維攝）

「淺題目反而難諗啲」

打開問卷，去到後部份，艱深程度令人叫苦連天。原來該105條題目，是翊少26年地理知識的「精華」，當初花3日時間設計，起初先加入冷知識等，但為怕一打開就嚇怕人，故加入了較易的題目，「淺題目反而難諗啲。」

問卷分成10關，越後難度越高，但偏偏每逢第9題，問題都會圍繞南區，皆因翊少正正居於南區。而難度最高的一條，更要選出南區酒店的正確英文名，「我估有啲南區人都未必識！」

Big Boss是豪宅屋苑街名

而真正的「Big Boss」，除了是最後一條題目外，原來翊少亦另有心水。他笑言，考驗「極具外國風」街名的那條是存心「玩嘢」，「相比起想考人識唔識，目的係想話畀大家聽，香港原來有好多痴線街名。」該題目是考大家，知道兩個屋苑爾巒及天巒內的街名，相信非居民除了查地圖都難以答得全中。

錦田爾巒，古洞天巒（圖示）有不少外國風街名，其中後者就有一條「蒙特勒大道」。（資料圖片）

原為挑戰朋友 現變32萬人遊戲

不過，這105條問題的背後，原來全是無心插柳。翊少指，有一次手執地圖，曾說出某一地區內的三個屋苑名，然後向朋友提出「測試」，要求對方補充最後一個屋苑名，「點知佢覺得好用腦、好好玩！」

受疫情影響，朋友間難見面，於是翊少設計網上問卷，一心想挑戰身邊人，怎料數小時後已越來越多「挑戰者」。轉眼間，一個朋友間的小小玩意，截至本周初已有至少32萬人玩過。

答案出乎意料 有港人不知IFC非最高大廈

參加者眾多，但翊少坦言數據太多，早已不知最高分紀錄，但反而收到許多意想不到的答案，「例如好多人仲以為IFC係最高，有人以為香港最大島嶼係南丫島，甚至以為大帽山係香港島。」

問卷如今大受歡迎，翊少亦收到不少留言，有人笑言現時對南區有「恐懼症」，甚至有人本來打算學車，但如今打消念頭，「佢話搭巴士算。」

翊少有大量地圖珍藏，現時更會每年買一本，而除了香港地圖外，他的書櫃內更有日本大阪地圖。（張浩維攝）

讀書無選修地理 小學時期已可畫香港仔地圖

翊少任職大學日文和文言文研究助理，讀書時期亦非選修地理，他著迷於地理知識，完全只屬個人興趣，但這股興趣已從小不變，「對睇地圖好有興趣，幼稚園已經有。」

他憶述，以前沒有Google map，家中備有紙本地圖，「揭下揭下，就好鍾意睇。」某年小學英文堂曾派香港仔地圖，學生要寫出某處的英文，例如巴士站、學校等，「我同老師講唔洗，我自己畫個香港仔地圖出嚟。」

一談起地圖，翊少便在書櫃左翻右翻，隨手便拿出多本「珍藏」。翊少形容，他特別喜愛坐巴士，在乘客聽音樂、睡覺之際，他更喜愛一面手執地圖，一面望風景，「搭到邊，揭到邊。」而去年的「免費搭車日」，他用盡機會搭足11程車，由早搭到晚，去盡旺角、紅磡、上水、元朗、機場、西貢等，「其中一條問題問『寨乪』讀音…就係當日聽巴士廣播，先真正確實佢讀法。」

翊少認為，紙本地圖比Goggle Map更一目了然。（張浩維攝）

「香港有好多個長沙灣、大浪灣」

望著密麻麻的地圖，翊少又隨即說出數個問卷以外的「冷知識」，原來大嶼山都有個「長沙灣」，「其實香港有好多個長沙灣，有好多個大浪灣。」而金山郊野公園除了有個「傻人樂園」外，城門水塘一帶亦有個「肥佬麥」。

熱愛紙本地圖的他，更從中有不少新奇發現。翊少舉例指，銅鑼灣有一幢「香港大廈」，「當時覺得好神奇，竟然有大廈自稱香港大廈。」因而好奇以「香港」命名的建築物，在紙本地圖索引一找下，便有不少新發現，例如香港中心、香港花園等。

每個人都會用自己舒服嘅方式認識世界，可能對我嚟講，睇地圖就係其中一個嘅方法。 「香港地理達人挑戰」創作者翊少

翊少說，香港有不少有奇怪街名及商場名，笑言自己都不是「題題識」。（張浩維攝）

設計者也不能滿分：拎到700分以上已經係我心目中嘅「神」

問卷涉獵的範圍大，除了「上山下海」外，還有歷史、文化元素等。不過，原來作為出題者，翊少都無信心獲滿分，原來初期試玩時，即使他記得部份答案，但最終只得670分，相反身邊卻有人達700多分，他笑稱：「所以我真係好平庸。」

在這105條試題中，問題刁鑽深奥，不少人答到崩潰。到底怎樣才能得到「考官」的垂青？翊少笑著說：「如果你無查過任何資料，而拎到700分以上，已經係我心目中嘅神人！」