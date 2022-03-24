襲警罪成美籍律師周二出獄後被遞解出境　稱被禁入香港

曾在外資銀行工作的美籍男律師Samuel Phillip Bickett，被控2019年12月在銅鑼灣港鐵站，襲擊一名正在追捕跳閘男子的休班警。男律師去年被裁定襲警罪成，被判囚四個月零兩周，今年2月上訴被駁回，要即時入獄。

Bickett周三（23日）在社交網站表示，周二已出獄，經土耳其轉機回美國華盛頓，將與家人團聚。他稱出獄後被遞解出境，亦被禁止入境香港，無法與香港的朋友說再見。



Samuel Phillip Bickett，被控於2019年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間，襲擊警員俞樹生。今年2月8日上訴被駁回，需即時服刑。

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Bickett稱，已被禁止入境香港，周二（22日）出獄後，被送到入境處的羈留中心，之後被押送上飛機。他先飛往土耳其伊斯坦布爾（Istanbul），土耳其當局一度拒絕歸還他的護照，被拘留在機場八小時，他獲告知是港府的要求。

Samuel Philip Bickett表示，已被香港遞解出境。（Samuel Philip Bickett twitter）

Bickett在社交網站發文時，已離開土耳其，正回美國首都華盛頓。他表示多謝美國駐港總領事館的協助，確保他被釋放和安全離港。

Bickett亦稱，他雖然不是香港出生，但長時間以香港為家，他稱與很多港人一樣，被迫離開香港。他認為追求真理和公義的道路從來不容易，但相信總有一日會回港，走在香港的街道上。

美國籍被告Samuel Phillip Bickett被控襲警及普通擊襲罪。（資料圖片 / 馮家淇攝）