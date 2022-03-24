管有汽油和喉釘　建築設計師罪成收柙　下月判刑

2020年5月立法會恢復審議《國歌法》二讀，有人發起「三罷」行動。警員於該月在銅鑼灣一酒店的地下大堂截查一名建築設計師，在他的背包和環保袋內搜獲汽油和40顆喉釘等，其後亦在一酒店房間內檢獲多個玻璃樽。建築設計師否認兩項管有物品意圖損壞財產罪受審，法官今（24日）在區域法院裁定涉及背包內物品的控罪罪成，並指喉釘明顯經獨特製作，明顯具攻擊性，但另一罪則不成立。法官先為被告索取背景報告，把判刑押後至4月14日。原獲保釋的被告，需即時還押。



被告梁漢滔，29歲，報稱設計師。他被兩項管有物品意圖損壞財產罪。首項控罪指他於2020年5月28日，在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈地下大堂，管有40個鐵釘連膠管、一支裝有1,138毫升含汽油的膠樽、一支裝有750毫升含汽油的玻璃樽、一支裝有415毫升含汽油的金屬樽；以及一把長嘴鉗和一支黑色噴漆。

有女親友在裁決後痛哭

第二項控罪指，被告於同日在酒店某房內，管有13個未開封而載有伏特加的玻璃樽及1個275毫升空玻璃樽。

被告今被裁定首項控罪罪成，另一控罪則不成立。多名旁聽人士在裁決後向被告謂：「保重」、「撐住」，亦有女親友痛哭。

就被告聲稱，案發時替友人丟棄袋內的物品，以防友人使用，法官在裁決時指，其說法難以成立。法官質疑，被告聲稱懷疑袋內有示威物品，甚或有違法物品，但他竟願意冒違法風險而拿走它。此外，該名友人和被告非親非故，只是其女朋友弟弟的朋友，被告竟願意為對方冒險。

被告指喉釘除了用來造成破壞 看不出其他實際用途

法官續指，從背包物品的重量、物品的不同種類等，認為被告必然知悉及管有背包內的物品，而帶離酒店。法官亦考慮，於同年5月24日及5月27日，警方曾接獲於銅鑼灣及灣仔一帶發生的反國安法及反國歌法報告，相關案件共42宗，類型包括縱火和非法集結等。此外，涉案的汽油重量逾2.3公升，並分瓶攜帶。 而背包內亦有40粒經獨特製作的喉釘，明顯具攻擊性。法官指，除了用來造成破壞外，看不出其他實際用途。

法官指案中唯一的推論，就是被告意圖用袋內物品，以摧毁或損壞別人的財產或財物，法官因此裁定被告首項控罪成立。

而就第二項控罪，法官指涉案房間非以被告的名字租用，房間看來亦被其他人士使用過。此外，DNA檢測結果顯示，玻璃樽有其他人的DNA。法官續指，即使玻璃樽或是被告和他人共同管有，但單就管有這些玻璃樽，亦難以作出無可抗拒的推論，玻璃樽必然是用以損毁別人的財產。法官因此裁定，被告該罪不成立。

案件編號：DCCC 37/2021