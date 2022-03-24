兩男涉十一國慶毀國旗　一被告認罪　警誡下稱一時貪玩犯案

去年十一國慶日清晨，兩名男子涉在黃大仙焚燒及扯落掛在馬路欄桿上的20支國旗。事隔5個月後，兩人同被落案起訴一項侮辱國旗罪，案件今（24日）在觀塘法院提堂，50歲無業男暫毋須答辯。33歲裝修工人則認罪，案情透露他在警誡下稱因一時貪玩犯案。控方庭上亦指，涉案20支國旗總值3990元，要求法庭下令裝修工人賠償一半金額。裁判官則待另一被告答辯後，才一併處理裝修工人的判刑和賠償問題。案件押後至4月28日再訊，無業男保釋申請遭拒，兩被告均須還押候訊。



被告依次為盧景揚（50歲，無業）及盧蔚浚（33歲，裝修工人 ），同被控於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。

警方翻看附近閉路電視及行車紀錄儀片段 發現被告犯案

據盧蔚浚承認案情指，九龍東潮人聯會的義工於案發前一天，到案發地點的馬路兩旁掛起共20支國旗。翌日有人通知橫頭磡邨的保安員，該些國旗遭焚燒。警方事後到場調查，發現18支倒在地上的國旗中的15支有被焚燒痕迹，另外兩支仍掛在欄桿上的國旗亦有燒焦痕迹。

警方其後檢取附近的閉路電視及行車紀錄儀片段，發現盧蔚浚及一男子於當日清晨接近6 時在現場扯下及燃燒國旗。盧蔚浚於11月5日被捕，他在警誡下承認因「一時貪玩」犯案，在錄影會面則表示當時喝了啤酒，見到有人在焚燒國旗才會因感興趣而加入。

案件編號：KTCC 378/ 2022