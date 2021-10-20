涉參與前年東涌燒國旗　技術員被判囚4年7個月　官斥眨損國家尊嚴

前年9月1日有市民因應反修例運動，發起到機場進行「交通壓力測試」，後來改到東涌聚集。一名技術員涉進入東涌游泳池拆下國旗。國旗之後落在其他示威者手上，被用來抹煙灰缸及煙蒂箱，最終遭燒毀，他更另涉焚燒水馬，技術員早前被裁定侮辱國旗、縱火等4罪罪成。法官今日判刑指，被告侮辱國旗的行為惡劣，眨損國家尊嚴，在事件中屬主要角色，連同縱火等罪被判囚4年7個月，兼要賠償880元。



被告黃卓禮（23歲，太陽能板技工）被控刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火共四罪。控罪指，他於2019年9月1日在東涌游泳池內，損壞閉路電視鏡頭、與他人以焚燒方式侮辱國旗。他另在游泳池對面的達東路企圖用火損壞橫額、雜物，及在美東街與達東路交界用火損毀水馬。

被告黃卓禮(右)因刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火四罪，被判囚4年7個月。(資料圖片)

指被告屬主要角色 期間約50人圍觀

法官判刑時接納被告縱火時沒有詳細策劃，動機只為發洩不滿，而事件中燒毀的水馬價值不高，火種亦很快被撲熄。另外，遭損壞閉路電視只是被噴黑鏡頭，損毀程度輕微。

不過，法官認為被告侮辱國旗的行為惡劣，眨損國家尊嚴，若被告沒有參與或協助，國旗或不會被拆下，繼而沾污及侮辱，又認為被告在事件中屬主要角色，而期間約50人圍觀過程，行為有鼓動他人干犯其他罪行的風險。最終考慮到整體量刑後，作以上判刑。

案件編號：DCCC 181/2020