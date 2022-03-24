封區｜勞福局常秘冒雨參與圍封行動　大讚同事專業　感謝居民諒解

第五波疫情確診個案每日仍逾萬宗，政府每日持續在多區圍封強檢。其中，勞工及福利局今日（24日）完成在黃大仙東頭（二）邨貴東樓的圍封強檢行動。該局指，連同今午完成的行動，包括勞福局、社署、勞工處、在職家庭津貼辦事處及持續進修基金辦事處組成的團隊，過去半個月先後七次執行各區圍封行動，每次約有160至200名不同職系和職級的人員參與，勞福局常任秘書長劉焱昨晚（23日）亦有參與在貴東樓的圍封行動，她形容昨雖下着大雨，但同事仍努力不懈，專業可敬，同事感謝居民諒解與配合，令行動能順利完成。



勞福局稱，劉焱先後參與局方早前在柴灣及昨日晚上在黃大仙執行的「圍封強檢」行動，除親身了解居民分批採樣及前線人員現場整理數據的工作外，她亦與同事一同向受檢居民派發食物包、快速測試包及抗疫中成藥等。

勞工及福利局常任秘書長劉焱（右）參與局方在柴灣及黃大仙的「圍封強檢」行動。

劉焱指，同事通宵達旦與檢測承辦商合作，希望盡快完成行動以減低對居民的不便，而昨日雖然下着大雨，但同事仍努力不懈，居民亦諒解及配合，令行動能順利並盡快完成。

勞福局過去半個月7次出動圍封 每次約160至200人參與

連同今日下午完成的行動，勞福局、社會福利署、勞工處、在職家庭津貼辦事處及持續進修基金辦事處組成的團隊，過去半個月先後七次執行各區行動，每次約有160至200名不同職系和職級的人員參與。

▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼

