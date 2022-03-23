封區｜四廈污水呈陽性被圍封　涉彩虹邨、東頭（二）邨及天祐苑等

政府今日（23日）下午繼續展開封區檢測行動，先後圍封黃大仙彩虹邨翠瓊樓、東頭（二）邨貴東樓、天水圍天祐苑祐寧閣，以及觀塘翠屏（北）邨翠梅樓。政府表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，懷疑大廈內有隠形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料明午（24日）解封。



▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼

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政府在下午4時至4時30分先後圍封黃大仙彩虹邨翠瓊樓、天水圍天祐苑祐寧閣、黃大仙東頭（二）邨貴東樓，以及觀塘翠屏（北）邨翠梅樓，目標在明日（24日）中午至下午完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士於今日晚上前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於3月10日至3月23日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月25日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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