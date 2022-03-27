強制檢測｜重啟5日60大廈上榜　衞生署預告將巡查市民是否做檢測

第五波新冠病毒疫情持續，食物及衞生局上周二（22日）重啟強制檢測公告，在七日內錄得50宗確診的大廈納入名單，過去5日累計有60幢大廈上榜，均是公屋及居屋。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日（27日）表示，政府將會在未來時間採取巡查行動，例如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測。根據公告，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，再不遵從強制檢測令即屬違法，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



強檢公告上周恢復 採樣站呈陽性比率升至6%

歐家榮在今午(27日)的疫情記者會上稱強檢安排已在上周初恢復，發現社區檢測中心和流動站採樣站的數字有上升，早前兩日每日有約7萬人去各區社區檢測中心或流動站採樣，較之前有明顯增幅，而有約6%樣本呈陽性。

他指強制檢測公告和圍封強制檢測不同，圍封能夠在當晚或即場做檢測，較容易得知大廈有幾多人陽性或結果屬不確定，數字每日都會公佈；但強檢需要市民自行前往社區檢測中心或私人化驗所採樣檢測，時間上有2日寬限，政府以會在未來時間採取巡查行動，如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測，政府隨後會陸續安排。

歐家榮：利用網上平台收集資料分析風險較高大廈

歐家榮又表示，確診個案仍徘徊約8,000至1萬宗，個案數字仍處於高水平高，現時主要跟進相關個案，有需要個案盡快安排家居隔離或到社區隔離設施，家居接觸者需要做家居檢疫。政府亦會利用網上平台收集資料，如住址、職業、工作地點等，會分析那些住宅大廈風險較高，從而出強檢公告。

在強制檢測公告發出當日前14日內曾身處名單上大廈超過兩小時的人士，便需在兩日內接受檢測，近三個染疫康復者則豁免。

無檢測先被票控罰1萬 再不檢測可判監半年

當局在公告指會嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬違法，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼

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預告疫情回落將重啟追蹤更多密切接觸者

歐家榮表示，如個案再進一步回落，將會有機會可追蹤更多密切接觸者；而目前大部份市民都在遵守社交距離措施，故暫時家居接觸者風險較高，因此暫時檢疫安排集中在家居接觸者，但個案如果再回落，人手和檢疫設施等能配合到，可擴大做回清零階段的接觸者追蹤。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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另外歐家榮表示，在之前完成快測後，如無呈報可用電郵補交領取證明的個案方面暫時未有數字，但鼓勵市民驗到陽性盡快在快速抗原檢測網上平台呈報，呈陽性的話不要等或拖延，兩日內要呈報，政府需要盡快向患者發出隔離令及檢疫令。如時間已過數日，就不能做到公共衞生措施，難以進一步截斷傳播鏈。

如有特殊情況，例如長者上網有困難，市民可打熱線求助，有關部門將會了解沒有呈報個案，逐個逐個個案分析是否有理由可讓市民補報，隨後重發隔離令及抗疫包。

▼3月26日 香港參與地球一小時▼

