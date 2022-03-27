林鄭月娥：現不宜分心調查疫情　信下屆政府處理　屆時願提供意見

第五波疫情大爆發，政府被指決策失誤，近日有議員提出獨立調查事件。特首林鄭月娥今日（27日）在記者會指，今波疫情構成公共衞生危機，值得成立檢討委員會檢視，但她認為目前應集中應對疫情，不應分心，若下屆政府調查期間認為有需要，她願意提供意見。



勞福局小組不會代替全面探討

林鄭月娥表示，對於這次疫情每名離世人士的家人致以深切慰問，她指勞工及福利局牽頭成立的工作小組，不會替代大型公共衛生危機的全面探討，她對成立檢討委員會持開放態度。

她說今波疫情值得全面檢討，範圍很闊，包括醫療、福利、衛生系統的互動及連接，亦包括醫管局40多間醫院分聯網治療，在處理公共衛生危機是否最佳，因為現時已證明定點醫院才是最佳安排，形容有一大堆議題值得檢討，期望可以深入調查。

林鄭月娥又指，目前仍在於疫情期間，未能完全有信心短時間內可走出疫情，作為現任行政長官，不應分心處理抗疫調查，但相信下屆政府會認真處理，「如果下一屆政府需要本人作為這次抗疫主體負責人提供意見，我很樂意」。＝

林鄭月娥。

被問到大批區議員離職或取消資格是否令香港失去社區動員能力，未能推展全民檢測，林鄭月娥不認同，指香港動員、派發物資、上門聯繫居民的能力不如內地，不相信純粹靠立法會議員或區議員，就可以有足夠能力。