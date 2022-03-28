疫情｜火化節數日增至300　近24小時運作　食環署：盡早火化先人

第五波疫情兩個多月累計逾7,000人死亡，遺體一度堆積殮房。食物環境衞生署署長 楊碧筠今日（28日）指，2月開始逐步增加轄下火葬場火化時段，每日可供預約節數增至近300節，火葬場幾近24小時運作，每日最後一節預約時段接近午夜。

楊碧筠指，和合石火葬場4月初有望有兩個新火化爐投入服務，節數可火化更多，而申請火葬時段程序已盡力做到即日辦妥，呼籲家屬盡早火化先人。



哥連臣道火葬場。（資料圖片）

最後一節火葬時段接近午夜

因應疫下對火化服務需求急增，食環署早前將每日可供預約的火化時段由平日的130至140節增加至180至200節。署長楊碧筠今在抗疫記者會指，除使用量非常低的長洲火葬場外，2月開始逐步增加火化時段，每天可供預約節數近300，而火葬場幾近24小時運作，最尾時段到接近午夜。

辦理火化服務辦事處延長服務時間 目標申請可即日辦妥

辦理火化服務程序方面，楊碧筠指，家屬要先到入境處辦理死亡證、再到衞生署取火化准許證、最後向食環預約火葬時段，三個步驟一直在港島及九龍三合一辦事處進行，相關辦事處現已延長服務時間，包括星期六由半日改到全日服務，目標係任何申請可即日辦妥。

同時，和合石火葬場4月初有兩個新火化爐可投入服務，節數更多，故呼籲家屬盡早火化先人，預約現已有時段，母須之後再找時段。

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過去兩周約3700個棺本水路陸路運港 供應和庫存充足

因為死亡人數增及物流鏈受影響，不少棺木無法來港，一度引起「棺材荒」。楊碧筠指，本港本來每日要用約250至300個棺本，當中95%來自內地，而當知悉棺木運港有問題時，政府即與內地單位協調，而由3月14至26日，約3700個棺本分別從水路及陸路運港，棺木供應和庫存充足。