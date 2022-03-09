疫情｜食環署倍增火化節數　周四與業界商縮減流程減遺體逼爆殮房

新冠病毒第五波疫情兩個多月累計2,656人死亡，遺體堆積殮房。食物環境衞生署今晚（９日）表示，為協助殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事，轄下五個火葬場已再進一步增加火化時段並延長服務時間至深夜，節數較原先倍增。署方明日（10日，星期四）會牽頭舉辦網上研討會，邀請負責不同程序的相關部門／機構與業界參加，就如何理順整個流程和縮減所需時間交換意見。



哥連臣道火葬場。（資料圖片）

每日火化時段增至280節

食環署發言人表示，因應最近市民對火化服務的殷切需求，早前已將每日可供預約的火化時段由平日的130至140節，增加至180至200節，近日再進一步增加至現時的每日260至280節，所有場地（除使用量非常低的長洲外）亦已延長開放至深夜，讓市民有更多選擇，目前火化時段仍有充足餘額，希望得以善用。

署方表示，由於處理後事涉及數個政府部門、公共機構和殯儀業界，為了令每個環節都暢順運作，食環署正牽頭做協調工作，明日下午會舉辦視像講座，邀請相關部門／機構和業界參加，就如何理順整個流程和縮減所需時間坦誠交換意見。網上研討會的視頻記錄會上載至食環署網頁，以供參考。

食環署上星期亦與殯儀業界舉行視像講座及研討會，並邀請衞生防護中心就處置遺體的預防措施提供重溫講解。有關視頻已上載至食環署網頁。