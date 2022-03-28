7歲女童疑遭打火機燒手和風筒燙面 母親男友否認兩罪受審

34歲男子涉於數月間，數度虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括以打火機燒手、以風筒近距離燙面及腳踢下腹等。女童被帶往求醫時，謊稱熱水燙傷造成水泡，後來疑再受虐住院，女童才向生父透露受虐。男子被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，他否認控罪，案件今（28日）在西九龍法院開審。



34歲被告葉翰霖，被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，指他於2019年9月1日至11月27日之間其中一天，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

被告葉翰霖否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪受審。(劉安琪攝)

被告涉在後樓梯以打火機燒傷X的手 造成大水泡

根據控辯雙方的承認事實，X母親及X生父於2010結識，2011年結婚。X其後在內地出生，2015年與母親到香港與生父團聚。母親與生父於2017年分居，X與母親同住，弟弟則由生父同住。母親後來於2019年在網上結識被告，不久便成為情侶，被告有X家中鎖匙，有時會在此留宿。

庭上播放X早前錄取X的3次會面紀錄，她表示在其放學後的某個星期五，被告與其一起回家，期間被告在後樓梯以打火機燒傷X的手，導致其手上出現了一個大水泡。母親數日後發現了該傷口並帶她去看醫生，X當時向母親及醫生謊稱這是因熱水燙傷形成。直至後來再度受虐住院，X才將真相告知生父。

案件編號：WKCC2973/2021