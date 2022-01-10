補習女老師指6歲童太頑皮　脫其褲打臀兼彈下體　認非禮虐兒候判

女補習老師涉因班上6歲男童頑皮，叫同班其他同學合上眼後，脫下男童褲子打他的臀部及彈他下體，男童父母在其他家長群組得知事件後報警。女補習老師今（10日）認虐兒及非禮罪，辯方求情指因事主比較頑劣，被告衝動下才犯案，現已明白教導小朋友要有耐心。裁判官認為案情嚴重，即使男童有多頑皮也好，亦不見得要脫下他的褲子施虐，決定先為被告索取精神科及心理報告再判刑，案件押後至1月21日，期間被告要還押。



女被告鄧慧芯（38歲，補習老師）承認於2021年7月1日與31日，在紅磡基督教華人神召會功課輔導班，襲擊及非禮6歲男童X。

叫同學合上眼後脫男童褲

案情指，被告為事主X的功課輔導班老師，案發時段中某日，被告責罵X校服不整潔，但X卻反駁她兼訓地，被告於是叫同班其他同學合上眼，她則脫下X的褲子打他臀部及彈X的陽具。

家長群組事後流傳3條片段

X的家長在其他家長群組得知事件，並收到3條相關片段，當中拍到X的哭聲及拍打的聲音。被告遭拘捕後稱，因X頑皮才打他屁股及彈他下體。

被告患有抑鬱衝動下犯案

辯方求情指，被告一直患有抑鬱，需要定時覆診，又指事主比較頑劣，因此被告在衝動下才犯下本案，現時被告已明白教導小朋友要有耐心，不應使用任何暴力，望法庭考慮被告過往積極參與義工活動，亦曾義助基層家庭等，予以輕判。

案件編號：KCCC3442/2021