衞生署改用「呈報個案病死率」　張竹君稱不改用推算染疫人數計算

第五波疫情開始回落，今(28日)更首次跌穿8,000宗水平，第五波累計增至112萬人染疫；呈報死亡人數再多168宗，第五波累計7,207宗，佔患者0.6%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君首表示，不再稱為「死亡率」，而改稱「呈報個案病死率」，根據740萬人口計算，本港新冠病毒死亡率為0.1%，遠比病死率為低。



現時呈報的確診個案已過100萬，張竹君也認同大學專家推算和特首林鄭月娥所言，社區真正受感染的人數會比呈報數字為高，惟暫時未能知曉確實數字，故現時公布的病死率，仍是以呈報個案的數字作分母計算。她指有大學以不同的模型推算確診人數，但該數值只能用作參考。



昨168患者不治 包括百歲人瑞

死亡個案的分析方面，醫管局呈報昨日死亡人數為168人。總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，其中143名患者昨日離世，分別是87男56女，年齡介乎51至100歲，當中有130人屬65歲或以上長者，其中70人來自院舍；他們當中當中有80人無打疫苗、已打一針有42人、打兩針有19人、打三針則有2人。另有25人於3月16日至3月26日離世未及時呈報，分別是11男和14女，年齡介乎63歲至99歲。

張竹君表示，醫院管理局以外死亡個案有47人，她手頭上有資料的42人中，包括27男和15女，由51歲至89歲，當中6人是院舍院友，88％無打疫苗或未完成兩針接種，大部份本身有病在身。法醫初步分析指，有4人是在離世時帶有新冠病毒，有部份人則死於新冠肺炎，其他暫時未能分到類。

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第五波「病死率」為0.6%

5個較年輕的死亡個案：第一宗涉及一名51歲男子，有心瓣情況，有癌症發現；第二宗涉及一名55歲女子，有腎衰竭需長期洗腎；第三宗涉及一名56歲男子，有癌症；第四宗涉及一名57歲女子，有中風紀錄，需要胃喉喂食；第五宗涉及一名58歲男院友，有長期病患，有濫藥歷史及是肝炎帶菌者。上述5位都有長期病患或癌症在身，都容易引起併發症。

兩年以來共有7,420患者死亡，其中第五波有7,207人不治，張竹君指「病死率」為0.6%。

張竹君在記者會上稱社區真正感染人數，相信比呈的100多萬個案更多。

張竹君：「死亡率」是相對總人口

累計7,420患者死亡，以香港740萬人口計算，佔達到千分之一，即每1,000名市民中，就有一人染新冠病毒死亡，而且絕大部分在近三個月離世。張竹君表示，當局公布「病死率」，因分子是死亡個案、分母是呈報確診個案，匯報用「呈報個案病死率」更準確。她解釋「死亡率」有時或用人口作分母計算，非病發人數計算，「死亡率是普通名稱，不是指某一樣的專有名詞。」

因此，按張竹君說法，根據本港人口計算，本港新冠病毒死亡率為0.1%；但按確診人數計算的病死率，則高6倍至0.6%。

推算確診數字可用作參考

張竹君稱，在病死率計算方法上，較正確是以呈報確診個案作分母計算；由於無法知曉真正的確診人數，故真正的病死率仍是無法知曉。有專家建議用估算確診數字推算，但始終沒有確實的數字作分母相除，其數值亦能用作參考。她指現唯一可做的，只能用已呈報的個案去計算。

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