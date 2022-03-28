上海疫情｜當地專家解釋封城原因：疫苗對Omicron的保護力下降

上海新冠肺炎疫情嚴重，上海市疫情防控辦周日（27日）夜晚突然發布通告稱，今日（28日）凌晨5時起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。

有當地專家表示，Omicron亞型BA.2傳播速度更快，單憑疫苗接種很難阻斷病毒傳播，現階段上海啟動新一輪核酸篩查，是因勢因情施策的必然。



浦東多家超市出現搶購潮，有人為搶菜在超市打架（點圖放大）：

+ 8

據內媒《上觀新聞》28日報道，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真表示，「這兩天我在世博展覽館臨時集中隔離收治點的工作中發現，許多患者都是在各種場合得病的，說明現在以家庭、公司、工廠等為單位的社區傳播非常嚴重」。陳爾真認為，如果這些陽性感染者依舊在社會活動中四處傳播，就會造成極快的蔓延速度。

復旦大學附屬華山醫院感染科王新宇副主任醫師則表示，Omicron亞型BA.2帶給了人類從未有過的挑戰，與之前流行的病毒株相比，無症狀感染者比例更高了，也即很難直接區分出傳染源，現有做法只能是高密度採核酸進行檢測，幫助區分出誰是感染源。

王新宇稱，Omicron亞型BA.2傳播速度更快，只要有傳染源和易感者接觸的機會，今天的易感人群明天就可能變為傳染源，病毒就會快速傳播，病例數就可能呈現指數級增長。此外，疫苗對Omicron的感染保護力進一步下降，因此單憑疫苗接種很難阻斷病毒傳播。

因此王新宇認為，現階段上海啟動新一輪核酸篩查，是因勢因情施策的必然，具有緊迫性和必要性。現在能做的是通過讓人群流動性降低，切斷傳播途徑，盡最大可能避免感染者和易感者之間人和人的接觸，同時再進行新的一輪核酸篩查，盡可能找出作為傳染源的現症感染者，將感染者與易感者地徹底分開。