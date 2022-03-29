康文署丟棄無家者家當遭索償　審裁官指違責　向各申索人賠100元

2019年聖誕節前夕，警方以「反罪惡行動」為由，聯同康文署到通州街公園「清場」，共涉十多位無家者的家當被丟棄。事後有多名無家者入稟小額錢債審裁處索償，其中9人的案件今（29日）在西九龍法院裁決。審裁官林希維指，署方選擇移走物品，就要負上非自願託管者的責任，合理照料該些物品。惟署方卻在僅有少數無家者在場的情況下「清場」，更將檢獲的物品混作一團，期望無家者自行找回物品，屬強人所難，違反謹慎責任。惟申索人未能提供足夠的證據，顯示涉及物品及其價值，林官下令康文署向每名申索人象徵性賠款100元。



11名申索人分別索償2000至13290港元不等，被告人為律政司司長。當中兩人早前因缺席聆訊而被剔除申索，最終只有9名申索人繼續，包括熊達富、趙金興、劉嘉曦 、周雄光 、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮、陳志堅，惟趙金興於3月6日因確診新冠肺炎病逝。

申索人和協助他們的社區組織協會成員，到審裁處聽取裁決。(劉安琪攝)

有申索人認為裁決「攞返個公道」

協助各申索人的社區組織協會幹事吳衛東，指對裁決一定程度上感滿意，雖然100元只是象徵式賠款，遠低於索償金額，但也算是公義的彰顯，至少還無家者一個公道，顯示他們不一定要任人欺凌。吳另指出，日後若有同類事件再度發生，希望本案能作為首宗案例，使政府能更謹慎地行事。

至於今日有親身到庭的申索人陳志榮則表示，滿意裁決結果，形容是「打贏咗呢場仗」。對於賠償金額則稱：「賠多少唔係問題，攞返個公道就算數啦」。陳另認為法庭在其中兩名申索人逝世後才有裁決，對他們並不公道，但如今亦總算「有啲交代」。

署方要無家者在眾多物件中尋找自己的物品 審裁官指屬強人所難

林官裁決指，涉案公園共有約70名無家者，清場當日只有約20名在場。而署方當日將所檢取的物品裝滿了12輛、高於一米的大型垃圾車中，非有系統的放在地上供人認領，此時要多為老弱病殘的無家者在眾多物件中尋找，實屬強人所難。對於署方指申索人未有表明物主的身份及表示欲取回物品，林官指有社區組織幹事早於清場一日半後，便已發電郵給署方，詢問取回方法，是故署方必然知道申索人未有放棄該些物品。

另署方早前曾辯稱在清場前已通知現場的無家者，林官則認為署方未有如以往般張貼告示，而在沒有證據顯示所有無家者必然認識對方的情況，僅叫在場的人通知其他不在場無家者的做法，並不可行。

申索人未能提供足夠的證據 顯示損失的物品及其價值

林官續指，既然署方選擇移走無家者的物品，就要負上非自願託管者的責任，對該些物品要有合理照料。以涉案物品數量為計，署方應作簡單紀錄、分類及拍照，讓無家者知道自己的物品存放在哪一輛垃圾車中，而非毫無頭緒地搜索。基於以上理由，林官裁定署方違反非自願託管者應有的謹慎責任。

林官雖接納各申索人因財物遭丟棄，而蒙受金錢損失，惟他們並未能提供足夠的證據顯示該些物品為何及其價值，沒有相關照片及收據，加上有無家者作供時，部份說法前後矛盾。林官最終拒絕接納申索書上所寫的金額，下令署方須象徵式賠償給每名申索人各100港元，訟費則由雙方各自承擔。

案件編號：SCTC25-30、32/20 及SCTC020434-35/20