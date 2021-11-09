通州街無家者遭康文署清走物品　入稟兩年開庭　有人帶同遺照請願

在深水埗通州街公園一帶露宿的無家者，繼2012年及2015年遭食環署人員先後兩次把其物品丟棄後，前年冬至期間（12月21日），康文署人員再聯同數十名防暴警員到場驅趕，並在不足3分鐘的通知情況下把無家者家當變垃圾丟掉。其後14名無家者在社協協助之下，入稟小額錢債審裁處向政府索償。案件今日（9日）正式審訊，社協表示，事隔兩年，14名無家者中有人已離世。今日離世者的表弟兼另一入稟者帶同遺照，與另外多名無家者到西九法院大樓外，在開庭前作出請願和簡單悼念儀式。



「我哋又冇得罪佢，做咩要掉我哋啲嘢？賠償事小，係要攞返個公正。」帶同表哥馬月榮遺照到場的周雄光受訪時說道。（呂諾君攝）

帶同表哥馬月榮遺照到場的周雄光受訪時表示，事發時他忙於推走坐輪椅的表哥，無法於3分鐘的期限內收拾物品，估計損失約數千元，「叫我哋去垃圾站搬，但啲床褥濕咗水又重，第二日已經滋生蚊蟲同病菌，根本都用唔返」。他質疑清場行動以滅罪為由，但最後並沒「拉到人」，「話係反罪惡，根本就係反我哋。」周雄光又指，表哥已於上月離世，現時只希望能取回公道，「我哋又冇得罪佢，做咩要掉我哋啲嘢？賠償事小，係要攞返個公正」。

協助無家者的社協組織幹事吳衞東（右）指，「希望公道喺法庭彰顯」。（呂諾君攝）

未及開審已有無家者離世

協助無家者的社協組織幹事吳衞東指，雖然康文署指事發時有將物品在垃圾房存放三日，惟不少無家者在垃圾堆中都找不回自己物品；他同樣質疑警務處以「反罪惡行動」為由，認為相比滅罪行動，此理由更似是煙幕，實則為康文署在公園「清場」。吳衞東表示，入稟希望追討賠償、公義，亦希望反映現時沒有政策保障無家者，而原本共有14名無家者入稟，追討金額由2,000至1.3萬元不等，惟當中已有一人離世、二人失聯，剩下的11位無家者中，亦有兩位正在留醫。

有無家者沒有智能電話 仍可「填紙仔」進入法院

今早開庭前15分鐘，一班無家者到場高叫「露宿無罪、驅趕無理」等的口號，期間又為已離世的入稟者默哀一分鐘。政府早前宣布本月起進入法院大樓的所有人士必須使用「安心出行」應用程式，但不少無家者都沒有智能電話，有無家者進入大樓時，仍可在保安指示下「填紙仔」。

事實上，今次已是無家者第三次入稟索償，早前兩次入稟則分別發生在2012及2015年。改編自真人真事的本土電影《濁水漂流》，便是講述2012年在一次由食環署和民政署執行的「清場行動」中，40多名通州街的無家者家當被棄、事後與社協聯合控告政府的事件；而當時政府只肯向每位露宿者賠償2,000港元，並拒絕應露宿者要求道歉。另一次則為2015年，油麻地澄平街行人隧道內有20多位露宿者的物品被食環署職員「清場」時棄掉。