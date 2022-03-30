批准長實豐樂圍發展項目遭覆核 城規會上訴得直
撰文：朱棨新
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城規會於2013年批准長實位於流浮山豐樂圍及后海灣濕地的發展項目，惟環保觸覺總幹事譚凱邦指計劃規定項目必須與環保團體合作，以公私營合作模式發展，惟原本有份參與的機構退出，但城規會仍批准項目，以個人名義提出司法覆核，高院兩年前裁定譚勝訴，並把項目發還城規會重新審視。城規會就此提上訴，上訴庭今(30日)裁定城規會上訴得直，譚的司法覆核被駁回。
申請人譚凱邦，答辯人城市規劃委員會，有利害關係一方為申請批准建屋的Mutual Luck Investment Limited。
上訴庭認為，本案爭議為城規會考慮申請時，是否需採納2011年政策中就公私營合作模式的要求。原審法官認為需要，但上訴庭並不同意，並指沒有文件顯示城規會表明採納該要求。上訴庭認為，城規會可考慮該要求和相關比重，但不一定要遵守，裁定城規會未有越權和違反合理期望。
案件編號：CACV540/2020
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