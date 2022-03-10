大埔兩地改劃料明獲城規會通過　增4600伙公私營房屋

城規會明日（11日）將審議修訂《大埔分區計劃大綱草圖》的申述和意見，當中涉及大埔兩幅地皮，包括恒地（0012）蕉坑公私營房屋項目、以及馬窩路桃源洞公營房屋項目。規劃署對相關申述表示不支持及備悉，預計兩項目將獲城規會通過修訂，為大埔房屋供應增加約4,600伙公私營房屋。

涉及的項目包括恒地蕉坑項目，地盤面積約39.22萬平方呎，以地積比率3.6倍發展，可建樓面涉約141萬平方呎，擬建9幢10至18層高的住宅大廈，提供2,198伙。項目將分兩個地盤發展，其中3幢擬建公營房屋，提供約912伙，其餘6幢為私人住宅，涉約1,286伙。

對於恒地蕉坑地皮作出的申述，規劃署表示備悉，又指擬議發展不會對交通及環境等方面造成不良影響。

公屋項目應付社會對房屋長遠需求

另一個項目位於馬窩路桃源洞，地盤面積41.65萬平方呎，將由綠化地帶改作公營房屋發展，興建3幢大廈，提供約2,400個單位，容納約6,480人，預計2032年至2033年竣工。

對於有意見反對馬窩路桃源洞綠化地興建公營房屋，規劃署認為擬議方案可應付社會對房屋的長遠需求，又指為加快土地和房屋供應，政府會在切實可行的範圍內同時進行不同的增闢土地程序。