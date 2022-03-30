政府4.1逐步恢復公共服務　身份證換領中心重開　已預約可去換證

疫情逐漸回落，政府早前宣布周五（4月1日）逐步恢復公共服務，並在4月21日社交距離措施放寬之時，大致恢復正常服務。

入境事務處、渠務署等多個政府部門今日（30日）宣布，周五起將逐步恢復正常運作，當中入境處各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身份證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處將重新開放，惟換領新身份證的市民，仍要預約服務才可辦理相關手續，該處亦正調整換證時間表，稍後將會公布詳情。



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入境處表示，周五起，入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身份證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處將重新開放，惟全港市民換領身份證計劃，仍只會為早前已完成申請手續人士提供領證服務，早前已預約換證人士亦可辦理相關手續。

從未預約換證市民須預約

從未預約換證的市民，須先行預約相關服務，入境處計劃調整換證時間表，詳情稍後會公布。

該處又呼籲申請人，透過官網、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請，較早前已經預約的市民，可直接前往相關辦事處／登記處／智能身份證換領中心辦理申請，無需重新預約。

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此外，根據港府現行安排，除國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另行公布，維持維作的陸路邊境管制站維作時間如下：

1. 深圳管制站：旅檢大樓及私家車的客運通關服務時間為朝10晚6，貨車則24小時通關；

2. 港珠澳大橋管制站： 旅檢大樓的客運通關服務時間為朝10晚8，私家車的客運通關服務時間則為朝6晚10，貨車維持24小時通關



另外，渠務署亦宣布，轄下公共服務周五起，大致回復正常。市民前往渠務署辦事處查閱渠務紀錄圖則前，須先致電3101 2919（香港及離島）或2300 1422（九龍及新界南、新界北）預約。

惟該署的設施繼續暫停開放，並取消訪客及教育活動，直至另行通告。

機電工程署亦會在周五逐步恢復公共服務，該署轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處當日起，將恢復有限度服務，辦公時間為星期一至五早上9時至下午5時15分，市民須預先透過網上預約系統預約櫃位服務。市民亦可透過機電署網頁、流動應用程式、「香港政府一站通」網站、郵寄方式或設於機電署總部大樓地下大堂的投遞箱使用服務。

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此外，機電署亦會提升網上牌照申請服務，申請人可在網上申請與升降機及自動梯、電力、氣體、機動遊戲機、架空纜車、建築工地升降機、塔式工作平台及能源效益有關的45項牌照或證明書，包括遞交申請、繳費和領取電子牌照，無須親身前往機電署辦理。

該署總部大樓的「機電‧夢飛翔」展覽館及教育徑繼續暫停開放。

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土木工程拓展署亦宣布，周五起逐步恢復土木工程圖書館的服務、親身辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請的服務，以及礦務部牌照及許可證辦事處的服務，以期於4月21日回復正常公共服務，相關安排包括：

4月1日至21日：

1. 土木工程圖書館的服務時間為星期一、三及五早上10時至下午12時半，及下午2時至4時

2. 親身辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五下午2時至5時

3. 礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至五早上9時至中午12時



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4月21日起：

1. 土木工程圖書館的服務時間為星期一至五上午9時至下午12時半，以及下午2時至5時

2. 親身辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五上午9時至中午12時及下午2時至5時

3. 礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至五上午9時至中午12時及下午2時至5時



為減少社交接觸，土拓署呼籲市民利用郵寄、傳真或以網上方式遞交《傾卸泥土執照》、《搬運沙粒許可證》和爆炸品牌照及許可證的申請。

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