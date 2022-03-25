政府4.1逐步恢復公共服務　料4.21大致復常　籲僱主續推在家工作

為配合4月21日起分三階段以三個月時間解除大部份社交距離措施的政策，政府今（25日）宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務，所有在政府場地上班的政府僱員須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗。



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政府發言人表示，作為公共服務提供者，政府須在分階段解除大部分社交距離措施前作好準備，政府已率先於2月16日在政府大樓和辦公處所對所有政府僱員實施「疫苗通行證」安排，現時除持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，全部於政府場地上班的政府僱員已接種最少一劑新冠疫苗，他們亦須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗。

部份非緊急或非必要服務或續受影響

發言人指出，政府部門已準備就緒，由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。不過，受防疫規條所限，以及各部門需以抗疫為首要任務而需調動人手和資源，部份非緊急或非必要服務可能仍會受到影響，或要在稍後時間才可恢復，個別部門會就各項服務的最新安排另作公布。

仍會實施彈性上班等措施

發言人續稱，各政策局和部門會繼續採取社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議等。在逐步恢復公共服務的初期，可能會因服務需求增加，以致需要更長時間才能完成處理申請，冀市民諒解。

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建議市民以網上或郵寄取代面對面服務

發言人表示，部門會酌情繼續停止以面對面形式提供服務，改為以網上、郵寄、投遞箱或其他合適方法提供即使部門恢復面對面形式提供服務，同時呼籲市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務。如果市民必須前往政府大樓或辦事處，市民必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括使用「安心出行」、體溫檢測和人流控制安排。

呼籲僱主續推在家工作

發言人強調，抗擊疫情仍然是政府的首要目標和任務，政府將動員一切可以調動的人力物力作抗疫工作，政府僱員不論原來的職責為何，皆須繼續隨時應部門徵召參與抗疫工作。政府又稱，雖然近日疫情有回穩跡象，但仍呼籲全港僱主繼續盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸；並按政府公布分階段解除大部分社交距離措施的時間表，以及其所屬行業的運作模式及實際情況，逐步、適時、有序地恢復正常運作。

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