自從農業社會開始，人類已經與病毒不斷開戰。可以想像在這之前，人類死亡通常都是由於獵食時受到的創傷而引致的。隨着人類文明發展，人口越來越多，聚居的地方越來越密集，傳染病已經變成新常態。可是這一萬年累積下來的智慧和經驗，似乎並沒有讓整體人類更加懂得對抗病毒，反而在2017年時代雜誌拜恩威士曾經註文，「這個世界仍未預備好下一次大流行病的到來」。2019年的一場新冠病毒大流行，引証了他的說話。

撰文：醫院管理局策略發展總監李夏茵醫生



進行快測似乎成為了日常生活的一部份。

看歷史，世上死亡最多的莫過於發生在1918年開始的西班牙流感，共五千萬人得病而死。流感不是經過一次的大流行之後，就成為風土病的，在西班牙流感之前有俄羅斯，之後還有兩次的亞洲流感大流行，有估計流感大流行共奪去一億人口，比第一次和第二次世界大戰總和的傷亡更多。直至流感有疫苗和對抗的藥物，這些流感大流行才平息過來。所以不要低估一場與病毒開戰的戰爭可帶來的傷害。

歷史不斷重演，包括人類不汲收歷史教訓的事實。我們整體人類仍然沒有為這些抗病毒戰作出適當的預備。近期每年傳染病爆發數字是1980年的三倍，感染新個案是60年前的四倍。世界總人口在過去50年雙倍的增長，被感染及去傳播感染的機率大增。另外，隨著人類文明發展，人口的流動性增強，我們更容散播病毒。氣候變化而導致某些帶毒動物的衍生，亦可令病毒更容易散播。

病毒如果感染了人類，並停留在人類群體有相當的時間，就會進行許多次的基因突變，變成一隻感染力高，殺傷力偏低的病毒。感染力低不利於病毒整體的生存，殺傷力高會令病毒失去主體，等於自殺，所以這些基因突變都是為了令病毒更利於生存。辦法去制止疫情發生也是有的：就是疫苗和藥物的研發。

在今次新冠大爆發，西方社會採用的消極抗疫措施，無疑是製造了機會讓病毒進行一次又一次的基因突變。我們看見由alpha, beta, delta, omicron, 到現在omicron合體，都刻劃了新冠19的突變史，看著它如何一步步讓自己融入人類的世界當中。

新冠疫症到了今天，已經兩年多了，我們對病毒的認識已經加深，快速測試、疫苗及醫治的藥物亦相繼出現，抗疫的方法和策略也該有所改變。從歷史教訓來看，適當地運用這三寶，人類就有條件可以順利走過疫情。早預備（接種疫苗）、早發現（快速測試）、早醫治（口服抗病毒藥）應該不再是紙上談兵。香港人三寶不缺，餘下的問題就是我們有沒有適當地運用他們了。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

