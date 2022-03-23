第五波疫情來襲，處理感染確診個案已經超出公立醫院負荷。面對沉重的壓力，在我們最困難的時候，中央政府派出一支內地援港醫療隊到港，與我們的醫護以協同運作的模式，一起治療和照顧新冠病人。一場及時雨的到來，不但讓病人獲得適切治療，更可紓緩我們醫護人手的壓力，有助提升社區治療設施接收病人的能力。

撰文︰醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



本港第五波疫情持續，超過三百九十名的內地援港醫療隊的成員抵港，並積極熟習新冠治療中心 (亞博館) 的運作模式，與我們的前線同事一起治療新冠病人。

疫情前，我們一直與不同地方的醫護交流，有內地也有海外的，有講座式分享，也有學習式的短期交流，然而，在第五波的疫情下，我們有機會與內地醫護以協同運作的模式，一起合作治療和照顧新冠病人，這次算是內地與本港醫療界「最埋身」的一次交流。

兩地醫護攜手治療新冠病人，共同實踐協同運作模式。

獲派來港支援的內地醫護人員，有醫生、護士和專職醫療的人員，他們多來自廣東省，聽得懂粵語，也有一定的英語水平。與他們在不同場合接觸，更體會到他們態度專業，當中更不乏教授級人員，更重要的是當中有不少人曾參與內地抗疫工作。我相信，打仗的時候，經驗是致勝的關鍵，所以，這班「戰友」的寶貴經驗肯定對我們有用。

上周，我與內地援港醫療隊初步交流後，感覺到他們的確很「有心、有熱誠」。何以見得？由於現時在亞博館的病患多是病情相對嚴重，自理能力較差，當中大部分為長者，不少人不良於行、需要長期卧床或患有多種長期病患，所以支援團隊除了醫生、護士外，還有物理治療師，他們正好能協助部分長者做一些簡單的復康運動，盡量保持身體機能運作正常。知微見著，這裡可見內地專家是經過仔細的考量、審視現況才會作出如此的人手安排。

內地援港醫療隊抵港支援本港醫護，既可紓緩我們醫護人手的壓力，亦有助提升社區治療設施接收需照顧之長者病人的能力。

從報章上得知不少團隊成員為來港抗疫，紛紛放下自己的私務，有人暫別一對寶貝女兒，也有人推遲婚期，這舉動令我感動不已。同時，他們來港抗疫是受著閉環式的管理，工作地點亦非在醫院內，四小時內不喝不吃不上洗手間，在這樣的條件下仍願赴港幫我們一把，內地醫護秉持救急扶危的精神，足以讓我對「一方有難，八方支援」這話有更深的體會和感受。

今日，中央政府派出最優秀的醫護來港與我們攜手救治新冠病人，特區政府定出「減死亡、減重症、減感染」的防疫政策，但願在各方努力下，能盡快遏止這一波疫情，保障市民生命安全。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

