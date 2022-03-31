消防員涉非禮精神紊亂女子　官指有不軌意圖　惟事主未反抗裁罪脫

一名消防員涉於前年在公園，兜搭一名精神紊亂的女子並非禮對方，他更涉把女子帶到大廈的後樓梯，要對方為他手淫。消防員否認兩項非禮罪受審，裁判官水佳麗今(31日)在粉嶺法院裁決時指，以為消防員為市民出生入死，擁有高尚品格，惟被告當日問事主是否醉酒及曾否被「執屍」，明顯有不軌的意圖。然而，事主否認當時醉酒，且遭非禮的逾1小時間亦不曾反抗或逃走，裁判官因而無法確認被告是否以為事主同意他的行為，終裁定其罪名不成立。



被告張毅豪，31歲。他原被控於2020年6月4日，在大埔中華基督教會馮梁結紀念中學附近一個公園，以及在廣福邨廣崇樓不同樓層的電梯大堂和後樓梯，非禮女子X。

官指以為消防員有高尚品格 但被告「可能係另外一種」

裁判官水佳麗裁決時指，對於辯方不曾否認被告當日曾過問X是否醉酒及有否試過「俾人執屍」，水官認為被告是因以為X醉酒而欲「乘虛而入」，提出「執屍」一詞亦顯示其有不軌意圖。水官指以為消防員為市民出生入死，擁有高尚品格，惟看來被告「可能係另外一種」。

水官引述精神科報告指，事發時30歲的X患有焦慮症，有抑鬱及自殺傾向，屬精神紊亂人士。因此即使X案發時遭被告脫去其胸圍和褲子，摸她胸部和下體，更被迫為被告手淫的逾1小時間，X不曾試圖反抗或逃跑，其作供時亦非一般邏輯可以理解。水官認為X沒有任何一刻在說謊，惟考慮到X否認案發時醉酒，或曾向被告表示感到頭暈及疲倦，亦未有拒絕被告，因而被告有機會自以為獲得X的同意，終基於疑點利益歸於被告，裁定其所有罪名不成立。

案件編號：FLCC1719/2021