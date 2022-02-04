男子涉摸女友12歲孫女腰及臀　官信情節非虛構　裁兩非禮罪成

五旬漢於去年3月，在家中非禮其女友年僅12歲的孫女，包括摸臀及腰，事後被捕。他早前否認兩項猥褻侵犯罪受審，案件今（4日）在西九龍法院裁決，暫委裁判官高麗盈指，雖然女童庭上的口供與社工的記錄有出入，但考慮她年紀尚小，不認為她有虛構情節，接納其為誠實可靠的證人，裁定被告兩罪成，押後至2月25日判刑，被告還押候判，以待索取事主的心理醫生報告。



55歲被告C.T.S被指於2021年2月23日，在黃大仙下邨寓所內兩度非禮案發時12歲的女童X。

跟女童上床借機摸腰

女童X錄取的會面口供指，案發當日下午約1時半，她回到外婆家與被告位於黃大仙下邨的寓所，不久後被告回來，當時只有他們2人。X在床上看電視時，被告跟她上床，後來改為平躺姿勢，並伸手摟她的腰約5至10分鐘，之後向下掃，以「打圈」形式，摸她的臀部約5分鐘。

辯方質疑女童口供不實

高官裁決指，辯方質疑女童X在作供時提及的部份細節，在社工方姑娘的紀錄上未有提及，包括遭摟腰等，惟高官認為二人當時只是在閒聊，方姑娘事後根據記憶撰寫，考慮到X年少，未能像在庭上引導下暢所欲言亦屬正常。

曾隱瞞與被告看色情片

另外，辯方指X曾因說謊而被責罰，又曾隱瞞與被告觀看色情片，高官認為雖然這些均是不誠實行為，但不認為女童會虛構情節。至於X事後離開外婆家後，明明可以去外公家中，最後仍截返去外婆家，高官認為X當時年紀尚小，想與母親商討事件屬正常。加上，她當時沒有帶外公家的鑰匙，翌日上學要用的書包等亦遺漏在外婆家，返回外婆家也屬合理，終接納X的供詞，裁定被告兩非禮罪均罪成。

案件編號：WKCC 4235/ 2021