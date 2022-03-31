童樂居新管理層履新　未來9個月將作重整　從教顧模式等改革

香港保護兒童會轄下「童樂居」爆兒童受虐事件，警方已拘捕34人。香港保護兒童會今日（31日）宣布，會於童樂居啟動爲期9個月的服務重整計劃，由非牟利幼兒教育機構議會的14 個會員機構，借調30名同工及幼兒工作員到童樂居工作。隨著新院長張美玲於本月中已履新，她將會與項目經理等推動革新工作，並會引進新模式，加強童樂居的管理架構，並從幼兒生活日程、教顧模式等方面改革，希望能把童樂居改革為留宿兒童院舍的典範。



▼童樂居疑有兒童受虐事件▼



新院長已履新

香港保護兒童會稱，獲非牟利幼兒教育機構議會協力推動，並在社會福利署及多個機構支持下，童樂居將啟動爲期9個月的服務重整計劃，全面徹底改善童樂居的服務。另外，童樂居的領導團隊亦有更新，院長張美玲本月16日履新，她將在署任總幹事周舜宜，和非牟利幼兒教育機構議會委任的項目經理領導下，革新童樂居管理工作。

欲把童樂居改革成兒童院舍的典範

香港保護兒童會義務執行委員會主席夏穆表示，童樂居服務重整計劃的目的，是要把童樂居改革為留宿兒童院舍服務的典範。我們將引進新的服務模式，包括優化管理、增強培訓、增加資源和提高人手比例等。

將會教顧模式等多方面改革

夏穆續指，有30位同工及幼兒工作員，由非牟利幼兒教育機構議會的14 個會員機構借調到童樂居工作。未來9個月，童樂居的管理架構、幼兒生活日程、教顧模式、前線人員的當值安排和不同專業的分工協作等各方面，均會改革。

現時童樂居的前線幼兒工作員幾乎全為近月新加入的生力軍。參與童樂居服務重整計劃的團隊，還包括來自專業機構及院校的合作夥伴：耀中幼教學院、香港專業教育學院(沙田)幼兒、長者及社會服務學科，以及太平洋區幼兒教育研究學會。

▼童樂居將服務重整▼



童樂居事件屬悲劇

非牟利幼兒教育機構議會主席潘少鳳指，童樂居事件對相關幼兒、院舍與學前服務業界來説，都是令人痛心的悲劇。

她表示，議會成員在童樂居面對困難及動盪的時刻達成共識，希望以嶄新的手法， 匯聚業界的專業與熱誠，勉力透過改革童樂居，並參考國際的質素評量標準，確立一套以幼兒為本的服務模式，她亦期望計劃可作為業界檢討幼兒院舍照顧服務的借鑑。

▼童樂居疑有兒童受虐事件▼

