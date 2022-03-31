標準金額補地價擴至古洞北粉嶺北　住宅地每平方米分別6萬及5.5萬

去年的《施政報告》提到，將工廈「標準金額」補地價先導計劃，延伸至新發展區。發展局今日（31日）表示，地政總署已率先為古洞北和粉嶺北兩個新發展區，制訂標準補地價金額，古洞北的非住宅和住宅用地的價值分別為每平方米3.5萬和6萬元；而粉嶺北的非住宅和住宅用地則為每平方米3萬和5.5萬元，若申請人在修契時，受政府委託興建政府設施或工程，可從地價中扣減相關費用。



發展局表示，古洞北、粉嶺北及洪水橋／厦村新發展區，將採用「加強版傳統新市鎮發展模式」。在該模式下，政府會將已規劃發展的私人土地收回及清理、平整土地及提供基礎設施，再撥出土地作各種用途，包括批出土地供私人發展。土地業權人可於政府收地前，在符合訂明的準則及條件的前提下，就規劃作私人發展的用地，申請契約修訂以進行發展。

（發展局文件截圖）

地政總署率先為古洞北和粉嶺北兩個新發展區計劃，訂立補地價的標準金額。立法會文件顯示，古洞北新發展區的農地每呎原有價值為每平方米4,000元，更改發展限制後，若作非住宅用途，土地價值每平方米約為3.5萬元，住宅用途則為6萬元。

至於粉嶺北新發展區，農地的原有價值同為每平方米4,000元，修契後若作為非住宅發展，土地價值則為每平方米3萬元，而作住宅用途則為5.5萬元。

按標準金額補地價，將會是契約前後的土地價值差額，扣減興建政府設施或工程的費用，亦即「可扣減款項」，以在古洞北發展總樓面面積為2.4萬平方米的住宅為例，總補地價金額為14.24億元。

發展局表示，一如工廈先導計劃，標準金額是恆常估價機制外的另一選項，並非強制，地政總署參考相關市場資訊後，會為每個發展區訂立標準金額，金額水平在每個新發展區的契約修訂處理期內維持不變，期限一般不多於3年。

當局續指，容許在新發展區內的土地業權人申請修契，有助善用市場參與以加快落實新發展區計劃，希望透過預先公布的標準金額，為補地價提供確定性，以及早完成更多修契申請，而在已公布的新發展區，內地發展環境相近，均有全面基建配套的高密度發展社區，故有條件在短時間內修訂標準金額及相關推行細節，為鄉郊土地採用標準金額補地價，提供試驗機會。

另外，政府亦會建長工廈重建的標準金額補地價先導計劃1年，至2024年3月31日，讓工廈業權人有更多時間籌措重建計劃，以及協助政府累積經驗進行檢討，有關標準金額水平維持不變。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，以往政府與發展商磋商補地價的過程猶如「街市買餸」，拉鋸多時仍未能達成共識，樂見發展局將「標準金額」補地價延伸至新發展區，令補地價變成「明碼實價」，可提升整個程序的透明度，縮減冗長的談判過程，有助加快項目發展。