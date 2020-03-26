測量師學會倡改革補地價機制　促引入標準地價制度

香港測量師學會表示，已成立檢討補地價評估機制工作小組，檢視現時補地價評估機制的情況。 學會就此提出五大建議，包括增加評估透明度、引入標準地價制度等，提高發展商對需補地價發展項目的誘因，從而增加本港住宅及商業樓宇的供應。

香港測量師學會成立檢討補地價評估機制工作小組，檢視現時補地價評估機制的情況。（資料圖片）

測量師學會表示，修改地契條款或換地曾經是本港住宅土地供應的主要來源之一，但自2000年以來，通過這途徑所提供的住宅單位數量明顯下降，發展商對需補地價的發展項目的興趣亦已下滑，業界普遍認為地政總署和發展商就補地價金額的分歧是主要原因之一。

因此，學會成立了檢討補地價評估機制工作小組，並提出五大改善建議。

評估土地價值應參考市場現實水平

學會建議，在評估現況的土地價值時，應參考同類土地的實際市場成交價格，現行扣減「期望價值」的做法或令評估結果遠離市場成交價格水平，打擊發展商申請補地價進行發展的意欲。

另外，學會又指，當使用假設開發法評估土地價值時，各項參數應參照市場現實水平，實際建築費、市場推廣費用等有數據亦應納為評估數據。

測量師學會建議政府引入全新的釐定補地價金額機制，如標準地價制度，以取代現行評估機制。（資料圖片）

容許申請人參與會議

此外，學會建議地政總署改善現行評估會議的安排，容許由不同成員組成的評估會議處理上訴申請，包括申請人及其代理人全程參與會議。

學會又指，地政總署測量師可提供評估基礎及數據予申請人及其代理人，並延長快速上訴機制所規限的上訴時限至最少20個工作天，容許申請人有足夠時間捜集及整理上訴理據

借調專業人士長駐

學會又建議地政總署由其他政府部門借調各類專業人士長駐，協助解決如建築成本、地質工程等其他專業問題，地政總署亦應增加專責補地價評估的測量師人手。

常設補地價仲裁

學會續指，補地價仲裁安排自2012年推出以來，只有一宗成功案例，反映有關安排並不普遍受申請人歡迎，建議常設補地價仲裁，並優化安排，開放予申請人就任何經歷兩次上訴仍未能達成共識的個案提出仲裁，擴大仲裁範圍至整個評估範疇，為雙方提交給仲裁小組的評估設上下限、增加仲裁小組的透明度，公開其裁決及理據等。

可考慮引入標準地價制度

學會又指，地政總署與發展商容易就農地及工業用地的補地價評估產生分歧，建議政府可考慮引入全新的釐定補地價金額機制，如標準地價制度，以取代現行評估機制。