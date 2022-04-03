防疫服務包｜5局長落區派發籲市民做快速檢測　保安局首長全出動

商務及經濟發展局局長邱騰華和食物衞生局局長陳肇始、環境局局長黃錦星、環境保護署署長謝小華、保安局局長鄧炳強和創新及科技局局長薛永恒今日（4月3日）分別在本港各區向基層家庭派發「防疫服務包」，呼籲市民團結一致，攜手抗疫，於4月8日至10日每日進行快速抗原測試，早日戰勝疫情。



陳肇始到沙田廣源邨

陳肇始今早到訪沙田廣源邨時稱，特別鼓勵巿民，尤其是長者，善用快速抗原測試套裝自行在家進行檢測，以助做到『早發現』、『早隔離』，同時讓檢測陽性的市民及早獲得適切治療。」她又指，服務包內附有由衞生署衞生防護中心印製的資訊小冊子，希望市民細心閱讀這些防疫錦囊，提高防疫意識。

陳肇始亦提醒住戶要繼續嚴守各項防疫和社交距離措施，「尤其是即將來臨的清明節及復活節假期，大家必需要減少外出，避免參與跨家庭活動，尤其是脫下口罩的活動。」

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



+ 10

鄧炳強到深水埗向居民派發

鄧炳強和保安局同事、轄下紀律部隊和輔助部隊的首長和人員、獨立監察警方處理投訴委員會代表以及各紀律部隊青少年制服團體的領袖代表到深水埗向居民派發「防疫服務包」，呼籲大家同心抗疫，亦感謝出席派發活動的團隊人員參與抗疫不遺餘力，體現「眾志成城 團結抗疫」的精神。

他又向青少年制服團體領袖代表送上保安局抗疫特遣隊背心和以中央援建的大型社區隔離設施為主題的精美拼圖，感謝他們支持今日活動。

紀律部隊首長警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長。

+ 7

薛永恒到西區「三無」大廈

薛永恒今日聯同副局長鍾偉强、創新科技署署長潘婷婷、效率專員李國彬與局內熱心同事組成義工隊，在西區「三無」大廈及區內基層家庭逐戶派發「防疫服務包」。薛永恒說：「派發『防疫服務包』不僅是向廣大市民送上抗疫物資，更盛載着中央和特區政府的心意。希望市民能善加利用抗疫物資，保護自己、保護家人，並透過全社會更廣泛使用快速抗原測試，有助篩查陽性個案，令香港能更快穩控疫情，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

+ 1

黃錦星到葵青區兩棟單幢樓宇

環境局局長黃錦星和環境局常任秘書長及環境保護署署長謝小華上午聯同環保署同事參與派發「防疫服務包」行動，將抗疫物資送到葵青區兩棟單幢樓宇的基層居民手上。黃錦星說，污水檢測數據客觀顯示全港人均病毒含量。根據數據，目前香港疫情仍處於高位平台期，疫情走向波動並有反彈風險。大家要繼續保持社交距離，並且善用服務包內的KN95口罩和響應政府的呼籲適時以快速抗原測試包進行檢測。

在鴨脷洲向基層家庭派發「防疫服務包」邱騰華亦表示，衷心感謝中央的全力支援，醫療物資保障工作小組得以採購大量醫療物資，配合各項防疫抗疫工作，並透過不同渠道派發予有需要市民，並呼籲市民收到「防疫服務包」後，一齊做好防疫工作，並於4月8日至10日每日進行快速抗原測試。

邱騰華到訪鴨脷洲多幢「三無」大廈

商務及經濟發展局局長邱騰華、常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞、常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文，在南區民政事務專員鄭港涌陪同下，與十多名局內同事一起到訪鴨脷洲多幢「三無」大廈，向住戶派發「防疫服務包」。

邱騰華表示，面對第五波疫情，醫療物資對前線工作人員、確診者，以及市民大眾來說，都非常重要，「我衷心感謝中央的全力支援，醫療物資保障工作小組得以採購大量醫療物資，配合各項防疫抗疫工作，並透過不同渠道派發予有需要市民。」

政府昨日（4月2日）開始在全港18區派發「防疫服務包」，期望在七天內完成派發。政府亦會在每區設有多個發放點作補漏拾遺，讓未能領取「防疫服務包」的市民到場領取。