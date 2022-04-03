上海疫情｜兩支中醫醫療隊接收首批感染者　為患兒家長特設安置區

上海疫情持續升溫，在上海市最大的新國際博覽中心臨時隔離集中收治點，兩支中醫醫療隊昨晚（2日）開始接收陽性感染者。



4月2日晚上10時許，由上海中醫藥大學附屬曙光醫院醫療隊負責的N2病區，及上海中醫藥大學附屬龍華醫院負責的N3病區，正式開始全力收治首批患者，提供中醫藥服務。

曙光醫院昨晚開始接收首批500位患者。院方表示，考慮到本次救治的患者均為輕型或無症狀感染者，醫療隊會以「一方一功」治療。一方是指由上海市中醫專家共識的「荊銀固表方」，一功是指由該院根據中醫「君臣佐使」特色組方原則編制完成的「抗疫強身功」。

同時，防方會配合醫院特色中藥湯劑，縮短患者病程，並將《上海市新型冠狀病毒感染中醫藥診療專家共識（2022 春季版）》中的預防方「曙光防疫強身飲」帶入隔離點。

龍華醫院稱，首批入住的患者均為無症狀感染者或輕症患者。入院時，每名患者都會獲取一份醫院為其定制的「大禮包」，包括該院定製的防疫香囊，龍華醫院特色中藥預防方「龍醫正氣方」、口罩等物品。

值得注意的是，患者中包括4至10歲的患兒和家長。龍華醫院介紹，醫療隊科學合理劃分病區床位佈局，分別設立以家庭為單位的患者安置區、轉陰人員觀察區等不同功能區。

據了解，龍華醫院醫療隊中多名隊員曾有武漢雷神山抗疫的經歷。醫療隊領隊方邦江教授表示，將總結之前包括武漢雷神山、上海市公共衛生臨床中心的中醫藥治療新冠肺炎經驗，結合國家第九版診療方案和上海季節情況、地勢情況，針對Omicron病毒特點，致力於研究出具有上海特色、龍華經驗的治療輕症和無症狀感染者的診療方案。