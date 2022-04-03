疫情︱即時繁殖率谷底反彈近七成　張竹君：低於1仍屬回落

本港疫情稍見緩和，今日（3日）新增3,709宗確診，是2月18日以來，單日呈報個案首次跌穿4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午的疫情記者會上解釋，個案即時有效繁殖率與確診數字有關連，即使近日即時繁殖率有急速上升趨勢，只要即時繁殖率少於1，整體確診數字就會下跌。



由港大醫學院製作的個案即時有效繁殖率，平均值由3月中旬的0.3547，至3月下旬回升至至0.5957，上升68%，但仍遠低於高峰期的近6.7。



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個案即時有效繁殖率由港大醫學院根據八達通出行數據製作，以反映患者的傳播情況，若數字高於1，代表患者染多於一人，若低於1，代表傳染少於1人。

第五波高峰6.6789 3月初始跌穿1

1月1日的數據顯示，平均值達到6.6789，「95%置信區間」介乎3.2764至14.1377，比2020年第三波平均值4.5146還要高。第五波第二個高位為1月19至20日，平均值仍達到5.1，1月底曾回落至1.5363，但2月初農曆新年，2月6日反彈至3.9537，當時本港開始大爆發初期，整個2月維持3水平，與疫情在2月底至3月初達至高峰相符。3月開始有效繁殖率開始明顯回落，3月5日終跌穿1，確診宗數由3月中開始見回落。可見繁殖率預視個案變動，中間相隔約兩周。

本地個案的即時有效繁殖率曾上升到接近7的頂峰，約6.6789，近期回落至1以下。(香港大學公共衛生學院網上截圖)

到從3月19日至3月26日，病毒即時有效繁殖率由谷底0.3547，回上至0.5957，上升68%。確診數字近日有明顯下降，繁殖率少於1是否代表整體確診數字會下跌？

張竹君表示，即時繁殖率頂峰為1，如果頂峰少於1，即是即時繁殖率是下降中，所以暫時如果整體確診數字都會持續下跌。

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張竹君：確診大廈14日後仍在榜上代表一直有個案

張竹君又表示，不方便評論有快遞公司不派送包裹到確診患者居住的大廈，其他公司可能具有內部政策。她表示，維持確診大廈名單是要保持透明度，名單每天更新，14天後再沒確診個案則除名，如某大廈一直上榜即是一直有個案。

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