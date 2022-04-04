涉警署以頭襲擊警員　姜牧師認罪　判囚兩個月

人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉，今年1月手持燒酒屯門警署報到時涉嫌鬧事，舉起手機拍攝，並以頭襲擊警員。他今日（4日）承認襲警罪，辯方求情指，他案發前一日失眠，當日因睡眠不足影響判斷力，又澄清手中燒酒沒開封，打算報到後飲用，最終他被判入獄2個月。



被告姜嘉偉（30歲，記者），被控一項襲擊在正當執行職務的警員罪，指他於2022年1月17日，在屯門警署報案室內的搜身室襲擊男警員59029羅仲明。

求情指被告因睡眠不足 影響判斷力

辯方求情指，事發前一日被告因出現過敏，無法入睡，所以提早抵達警署，但在等候期間卻睡著，警員喚醒他時，他因睡眠不足而判斷力受影響，做出「過火」行為。

辯方亦澄清，被告手持的燒酒未有打開，他本打算報到後才飲用。

被告警署等候期間 突取出手機進行Facebook直播

案情指，被告於案發當日因煽惑他人參與未經批准集結案到屯門警署報到，但當時他手中拿著燒酒，更滿身酒氣，他在警署內等候期間，突然拿出手機進行Facebook直播，阻礙當值警員接電話及市民報案，最終被捕。

被告之後被押往搜身室，涉案男警替他搜身時，被告卻突然用頭撞向警員，令對方上嘴唇擦傷、前額出現瘀傷等。

案件編號：TMCC1177/2022