北部都會區｜未來數年收700公頃私地元朗北區佔多　無意建丁廈

本港出現住屋荒，政府近年積極覓地建屋，有立法會議員關注政府會否引用《收回土地條例》發展北部都會區。發展局局長黃偉綸回覆立法會書面質詢時指，過去三個年度已收回近120公頃新界私人土地作發展之用，另預計未來數年會繼續為不同的發展項目收回高達700公頃土地，兩者同樣以元朗區及北區佔多。

被問到會否放寬限制准許興建丁屋大廈，黃偉綸指，本來規劃作低層、低密度屋宇發展的土地，未必適合用作發展高層、高密度樓宇發展，任何改變土地用途的建議必須透過技術研究確立。



發展局局長黃偉綸指，過去三個年度已收回近120公頃新界私人土地作發展之用，另預計未來數年會繼續為不同的發展項目收回達700公頃土地。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸表示，政府於2019/20至2021/22的三個年度內，已收回近120公頃新界私人土地作發展之用，當中大部分位於元朗區及北區，包括2019年12月為古洞北及粉嶺北新發展區第一階段收回的68公頃、於2020年10月在洪水橋／廈村新發展區第一階段收回的12公頃。

黃續說，預計未來幾年會繼續為不同的發展項目收回的土地將高達700公頃，大部分屬元朗區和北區，例如元朗南發展區佔約150公頃、古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段佔約110公頃、洪水橋／廈村新發展區其餘階段則有約310公頃等，以及多個公營房屋項目。

他又提到，新界北發展，即新田／落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮和文錦渡，及《發展策略》內的新土地發展建議，目前仍需進行研究，故有待確定其具體規劃用途、實施安排及收地範圍，故不在未來數年收地的700公頃範圍內。

被問及會否考慮修訂丁屋政策，合併丁權發展「丁廈」，黃偉綸回應稱，發展「丁廈」的建議將大幅改動小型屋宇政策。從土地使用及發展角度，本來規劃作低層、低密度屋宇發展的土地，未必適合用作發展高層、高密度樓宇發展，任何改變土地用途的建議必須透過技術研究確立。