違泊「牛肉乾」去年達330萬張　每車平均抄3.6次　庫房進賬逾10億

政府於2020年起引入「電子牛肉乾」，並正進行先導計劃，更有意在2023年第一季開始分階段投入使用。運輸署回答立法會議員就財政預算案的提問時指出，警務處於2021年曾就違例泊車發出逾330萬張，俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，較2020年增加22％。按運輸署數據，去年本港各類登記車輛總數有92.6萬架，按此計算大約平均每架車去年就被抄牌約3.6次。

若按違泊「牛肉乾」最低罰款320元一張計算，庫房因車輛違泊罰款帶來的收入就達10.6億元，較2020年增超過1.9億元。



（香港01製圖）

違泊「牛肉乾」兩年增1.3倍

運輸署引述警方數字，指2019年、2020年及2021年分別發出違泊「牛肉乾」的數字為約142萬、271萬及330萬張，即去年發出的「牛肉乾」比2020年多22％，更較2019年增加1.3倍。其中增幅最大為西九龍警區，由2020年的約63.2萬張，增加至2021年的85.3萬張，增幅為36.6％。

若以現時一般違泊行為最低罰款320元計算，2021年的違泊「牛肉乾」共為庫房帶來約10.6億收入，較2020年多1.9億元。

香港警務處將於2021年3月16日擴展「電子定額罰款通知書先導計劃」，應用於發出違例行車告票。圖示由警方提供並裝有相關流動應用程式的電話，配合便攜式打印機以發出電子定額罰款通知書。（警務處提供圖片）

引入電子抄牌 去年400張抄錯須撤回

警務處於2020年3月起試用「電子抄牌」，文件指出，2021年發出電子定額罰款通知書的數目較2020年多1.2倍，由約107萬張增至237萬張，即佔2021發出的「牛肉乾」中約72％。

不過警務人員即使改以使用「電子定額罰款通知書」，仍出現抄錯牌的情況，2021年抄錯了400張並因而須撤回，錯誤率為0.017%，相較2020年高了0.002%。

至於早前警方宣布會使用的「智能交通執法機械人」現時在港島總區 不同路段 進行測試。運輸署指，會稱極增加自動泊車系統及按需要增加泊車位。