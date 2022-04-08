保險經理涉在銷售保險產品洗黑錢64萬　被判入獄10個月

永明金融的一名經理，涉明知兩名下線經紀並無參與8份保單的交易，待公司向下線發放佣金後，著下線把64萬元佣金交他處理，早前被裁定洗黑錢罪成，案件今(8日)在九龍城法院判刑，暫委裁判官黃子豪指被告違反誠信，判他入獄10個月，但准他以10萬元保釋等候上訴。



被告何子俊，27歲，案發時為香港永明金融有限公司(永明金融)的高級營業經理，他早前被裁定5項洗黑錢罪成。

案情指，永明金融是一間香港註冊保險公司，經紀若成功出售保險產品，他及其上線經理均會獲得佣金。

被告2017年在永明金融工作時。曾在每週小組會議上稱，最低職級的小組成員除獲取基本月薪外，亦會獲發公司所發的佣金，以儘量提高全組可獲取的佣金，他要求有關成員將所收取的佣金，交予他處理。

2017年9月至11月期間，永明金融收取得8份由被告兩名下線經紀經手的保單，公司並根據申請上的資料，向該兩名下線發放佣金。同年10月至2018年1月期間，被告指示該兩下線將該8份保單收取得的佣金，由每筆由38,000元至26萬7千元分5期給他，合共逾64萬元。

廉署經調查後發現，該兩名下線並無參與該8份保單的銷售。被告知道或有合理理由相信該5筆共逾64萬元的款項中，全部或部分涉可公訴罪行得益，但仍先後5次處理該些金錢，從而控告他洗黑錢罪名。

案件編號：KCCC 1381/2021