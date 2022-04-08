壹傳媒調查仍未完成　審查員任期第二度延長　最快7月底提交報告

《蘋果日報》停刊近一年，多名高層和主筆因《國安法》被捕拘柙。財政司司長陳茂波去年7月引用《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。

政府今日（8日）表示，審查員陳錦榮稱仍未完成針對壹傳媒公司事務的調查，決定第二度延長其任期3個月，直至7月27日，亦即整個調查歷時近一年，最終報告最快7月底才有望曝光。



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財政司司長辦公室下午表示，去年7月28日委任陳錦榮為審查員，調查壹傳媒的事務，並於6個月內向財政司司長提交最終報告，惟陳錦榮在今年1月仍未取得和審視與調查有關的資料，財政司司長故將其任期延長3個月，直至4月27日。

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陳錦榮近日再稱，仍未完成針對壹傳媒的調查，財政司司長決定將審查員的任期再度延長3個月，直至7月27日。

陳錦榮去年9月28日，即受委任兩個月後，稱已申請搜查令，並在當日首次進入壹傳媒大樓搜證，並解釋因該集團全體董事會成員在去年9月5日已辭任，令審查員無法取得對調查工作有用的資料，增加調查難度，遂引用《公司條例》賦予的權力，向法庭申請搜查令，並已獲得批准。