消委會｜6款遊戲墊扭扯後甩小部件　JapanHome有害甲酰胺超標9倍

【遊戲墊/Playmat】本港疫情反覆，小孩無法到公園耍樂，家成為了他們「放電」的場所。消費者委員會測試市面20款兒童泡膠地墊，發現有6款樣本的物料，經扭力及拉力測試後破損而有組件脫落，增加幼童誤吞、窒息的風險，包括欣佳宏和JapanHome的拼接地墊。

另外，有6款本的生殖毒性物質甲酰胺超出歐盟標準，當中JapanHome再次上榜，其9款顏色泡膠物料的有關物質含量達1,400mg/kg至2,000mg/kg，最高超出上限9倍。而整體表現最差的兩款樣本則是欣佳宏和JapanHome的地墊，均為中國製造，總評分只得1.5分。



消委會在文具店、家居用品店、嬰兒用品店、玩具零售店、百貨公司及網上平台購買20款泡膠地墊樣本，包括11款拼接地墊、6款卷裝地墊，和3款可摺合地墊，售價由12元至1,199元。

測試後發現，有6款樣本，有組件脫落形成細小部件，不符合歐洲標準，包括5款拼接地墊Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、欣佳宏、JapanHome及屬卷裝地墊的L!LFANT．當中Topvalu和欣佳宏的樣本，在較低的拉力下，已破損而產生小部件。

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另外，可摺合地墊Caraz雖然沒有小部件脫落，但其附設的塑膠袋的平均厚度為0.036毫米，少於標準要求0.038毫米或以上，若嬰兒不慎將膠袋套在頭上遮蓋口、鼻，或有機會導致窒息，故亦不符合歐洲標準。

甲酰胺為生殖毒性物質 6款遊戲墊含量超歐盟規定上限

至於有害物質方面，消委會測試了生殖毒性物質甲酰胺，當中除了Ikea地墊的泡膠物料因被其他物料包裹，而無法測試外，餘下的樣本中，有15款均被檢出有關物質，大部分的含量均低於200mg/kg。

惟有6款樣本超出歐盟規定上限，包括富利時、Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、JapanHome和Baby Care，有所檢出的甲酰胺含量達每公斤200毫克至2,000毫克，超出歐盟規定上限，當中數字拼圖地墊JapanHome的9款顏色泡膠物料情況最嚴重，甲酰胺含量達每公斤1,4000毫克至最高2,000毫克，最高超出上限9倍。

4款遊戲墊未有驗出甲酰胺

值得一提的是，Nido.Nido、Dwinguler、Domyos及Caraz的樣本，均驗不出甲酰胺，在此環節均最高的5點評分。

（消委會提供）

消委會指，在動物測試中有科學證據顯示，長期接觸甲酰胺可能會對未出生的胎兒造成傷害，包括對皮膚、黏膜亦有中度刺激作用。目前除了歐盟對甲酰胺含量有限制外，深圳和台灣亦分別限制兒童塑膠地墊或拼接兒童塑膠地墊的甲酰胺含量不得超過200mg/kg，反觀本港則未有相關要求，建議政府可參考以上規例，引入兒童地墊甲酰胺含量的限制。

3M地墊含有害化學物多環芳香烴 惟含量未超德國所訂要求

另外一款常見於塑膠的有害化學物質多環芳香烴（PAHs），測試發現，3M地墊的物料檢出萘（naphthalene），含量為0.2mg/kg，而Dwinguler的樣本則在表層和泡膠被檢出相關物料，含量則是0.64mg/kg和0.27mg/kg，均低於德國所訂的限量。

而Ikea的樣本則被檢出蒽（anthracene）及熒蒽（fluoranthene），其總和均低於德國相關的限量1mg/kg。餘下17款樣本則均無檢出所檢測的15種PAHs。