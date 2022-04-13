冷氣機｜消委會評美的、三菱電機冷暖空調機最高分　價錢差2.5倍

疫情下在家工作，面對炎夏殺到，當然想要一部製冷快又慳電的冷氣機。消費者委員會測試14 款俗稱「1 匹」的變頻式分體冷氣機，包括測試7款冷暖空調機的供暖表現。結果發現，其中美的、三菱電機、三菱重工、大金、三星的冷暖空調機均獲得最高的4.5分，但售價相差 2.5 倍，其中最平的三星僅售4,680元，最貴的三菱電機售價達16,400元。

雖然全部樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）或供暖季節性表現系數（HSPF）所計算出的能源效益級別均達 1 級，但彼此的能源效率和慳電程度差異頗大。



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美的、三菱電機獲最高分 價錢差異大

消費者委員會測試14 款俗稱「1 匹」的變頻式分體冷氣機，包括美的（MS-09HRF8B）、三菱電機（MSZ-LN09VFR/ MUZ-LN09VF）、三菱重工（SRK25ZSXH-S/ SRC25ZSXH-S）、大金（FTHM25RAV1N/ RHM25RAV1N）、三星（AR09TXHAAWKN）的冷暖空調機均獲得最高的4.5分。其中最便宜的是三星，售4,680元，而最貴的是三菱電機，售16,400元，彼此相差11,720元，反映不同價格檔次的產品也有佳選

全部產品高於聲稱製冷量數值

在製冷能力方面，14款樣本量得的製冷量由2.55至2.88 千瓦，全部高於其聲稱製冷量數值。至於設有暖氣功能的 7 款冷暖空調機，其供暖量表現相差約19%（2.67 至 3.30 千瓦），當中 4 款樣本量得的供暖量高於其聲稱的數值，包括美的（MS-09HRF8B）、大金（FTHM25RAV1N/ RHM25RAV1N）、三星（AR09TXHAAWKN）、約克（YDEK09/ YDDK09）。其餘 3 款樣本的供暖量卻低於其聲稱數值，即三菱電機、三菱重工、Panasonic。

消委會提出 10大因素，助市民了解冷氣機製冷的耗電量。（消委會提供）

全符合1級能源標籤 惟慳電差異大

購買冷氣機時，市民最關注的就是慳電功能。在能源效益方面，所有樣本全部符合現行「強制性能源效益標籤計劃」的1級評級標準，惟產品間的能源效益仍有逾3成差異。

在冷暖空調機組別，CSPF數值最高為美的，有7.72，而最低為約克，只有5.40，相差可達3成，而淨冷型冷氣機組別則以非纖巧型室外機相差較高，達11.3%。

至於冷暖空調機的供暖能源效率則以 HSPF 數值反映，發現最高的HSPF 數值為三菱重工，有6.13，最低為約克，有4.07，相差達33.6%

三菱電機製冷最慳電

消委會也估算了不品樣本每年所需電費，以每度電$1.3 計算，假設全年開冷氣 180 天，每天12 小時，估算出各樣本每年製冷所需電費最平是三菱電機，用401元，而最貴的是樂信牌，要用581元。至於供暖方面，最便宜的是大金，最貴的是Panasonic。假設全年開暖氣25 天，每天12小時，估算出7款冷暖空調機樣本每年供暖所需電費由$35至$53不等。

美的、三星室內最寧靜

在多款產品中，美的和三星在室內屬最寧靜，獲得4.5分。美的、三菱電機、三菱重工、及日立的室外噪音水平較低，獲3.5分。送風量方面，在製冷模式下，美的、三菱重工、富士電機、珍寶及日立的送風量較高。