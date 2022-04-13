想摸女生胸口和頭髮　男生尾隨女生欲試遭批踭敗走　判更生中心

中五男生聲稱想摸女生的胸口和頭髮，遂尾隨女生到家門，然後用校褸掩對方嘴巴欲作非禮行為，卻遭女方「批踭」而事敗。警方事後拘捕男生，並發現他之前亦曾以類同手法尾隨另一名女生。男生早前承認遊蕩及企圖非禮，裁判官今(13日)在西九龍法院判刑時指案情嚴重，兩名事主因此受驚，報告指被告性知識貧乏，重犯機會屬中等，建議接受心理治療，遂根據建議判男生入更生中心。



17歲姓劉的被告，承認去年12月16日，在青衣長安邨安洋樓遊蕩，並尾隨放學回家的女事主X至升降機內，令X感到不安；及於2022年1月6日企圖非禮女事主Y。

X覺被跟提高警剔

案情指，被告去年12月16日，尾隨放學回家的X至升降機內，引起了X的警剔，她離開升降機後，被告仍跟隨並假裝行往另一方向，當X走到家門時，被告突出現，受驚的X即衝入家中，並將事件告知父親。被告逃去，X父報警。

事主Y用手踭推開被告

此外，被告於今年1月6日，尾隨放學回家的Y進入升降機，並一同離開。Y走至家門前時，被告突然出現，並用校褸掩住她的口，Y掙扎並用手踭推開被告。被告隨即沿樓梯間逃走，Y母親得知事件後報警。

想摸事主胸口和頭髮

被告事後被捕，在祖母陪同下錄取會面紀錄。他表示在放學後跟蹤兩名事主，是想非禮她們，他當時用校褸掩住Y的口，是想觸摸對方的胸口及頭髮。

辯方求情指被告有悔意，承諾不會重犯，又指被告被還柙約3個月，已上寶貴一課，望法庭輕判。

體能問題不建議入勞教中心

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，兩名事主因此受驚。心理報告指被告的性知識貧乏，在案中曾跟隨事主，其中一次用衣物捂住事主的嘴巴，認為被告重犯的機會屬中等，建議他接受心理輔導。

裁判官續指，因被告的體能問題，其他報告不建議他入勞教中心，但較適合入更生中心。裁判官考慮被告的年紀，遂判他入更生中心。

案件編號：WKCC135/2022