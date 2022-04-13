7.21後籲入元朗聚集　發起人囚16月　官：無人會信當時可和平遊行

「光復元朗」遊行申請人鍾健平，為抗議元朗白衣人襲擊事件，發起事件發生後一星期在元朗遊行，雖然警方已發出反對通知書下，但鍾仍呼籲市民當日入元朗「行街」，亦有大批市民響應。鍾日前承認煽動組織未經批准集結罪，法官今（13日）判刑時指，在2019年6月及721事件後，沒有人會相信可以舉辦到和平的遊行，鍾卻在721事件後一星期，將大批情緒高漲的人士聚集在元朗，無疑會觸發另一場社會騷動，當日亦確發生警車被圍困等危險事件，遂判鍾入獄16個月。

被告鍾健平（41歲，公關人員），承認於2019年7月26日至27日間，在香港組織一個未經批准集結。他被控的另一項參與未經批准集結罪，則獲存檔法庭，不予起訴。

7.27元朗遊行申請人鍾健平，承認組織未經批准集結罪，被判監16個月。（資料圖片）

記者會上言論帶挑釁性

法官胡雅文指，警方拒絕遊行申請時已明言當中的風險，被告在知情下仍違反法律，被告在當時的社會情況下挑戰警方決定，以及在記者會的言論，都屬帶有挑釁性的行為。

其他組織也作呼籲不減被告罪責

法官指，組織遊行有演化成暴力的風險，當日亦成為事實，遊行期間曾發生警車被圍困的事件，可見情況危險，即使當日同時有其他組織者呼籲市民到場遊行，也不會減輕被告的罪責。

2019年7月27日元朗的遊行演變成衝突

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無人會相信可辦到和平的遊行

法官又稱，在2019年6月及721事件後，沒有人會相信可以舉辦到和平的遊行，難以相信被告聲稱事前堅信遊行會和平進行，他在721事件後一星期，將大批情緒高漲的人士聚集在元朗，無疑會令另一場社會騷動一觸即發。

辯方指被告犯案非出於貪婪

辯方求情指，被告受721事件所震撼，判斷力及情緒受影響才會犯下此案，並非有不當的動機或出於貪婪。辯方亦提到，被告衣著輕便，沒有裝備，並沒有預備到場與人起爭執，他也沒有鼓勵及參與暴力事件。

著市民入元朗行街遊玩

案情指，被告2019年7月向警方申請舉辦遊行，為譴責721襲擊事件，但申請被拒。然而，被告仍呼籲市民到元朗「行街」及「遊玩」，又在當日出現在遊行地點，站在示威者前線，質問警方及與警方交涉，又以手勢向示威者作指示。

案件編號：DCCC842/2021