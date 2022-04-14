有波打無水游　部份康文署設施4.16可網上預約　泳灘燒烤場仍關閉

政府公布下周四（21日）起逐步放寬社交距離措施，包括重開部份康文署場地。市民最快周六（16日）起可透過「康體通」網上預約場地，但當局提醒，每組運動仍以4人為限，隊際比賽則遵照有關運動的正式比賽規則，運動期間仍必須戴上口罩。此外，公眾泳灘、泳池和燒烤設施仍然關閉。



部份設施重開 市民打波要戴口罩

康樂及文化事務署署長劉明光表示，下周四將會重開康文署轄下部份康文設施場地，包括室內體育設施（如體育館、壁球中心）、戶外體育設施（如網球、足球、籃球場）、戶外兒童遊樂設施及健身設施，市民最快可於周六起透過「康體通」網上預約。

劉提醒市民，每組運動的參與者仍以4人為限，隊際比賽的人數上限，則遵照有關運動的正式比賽規則，如籃球「5對5」加上裁判，但在第一階段重開設施期間，市民運動期間仍必須戴口罩。

在文化設施方面，將重開公共圖書館、博物館及演出場地，但人數上限不超過可容納人數的一半。

公眾泳灘、泳池、燒烤場仍關閉

至於公眾泳灘、泳池、水上活動中心和燒烤設施，在現階段暫時不會開放。劉明光說，水上活動有望在第二階段重開。另外，部份場地目前或用於抗疫用途，或正進行場地改善工程，故暫時不會開放。

劉明光表示，所有進入康文署場所人士，均要符合疫苗通行證要求，入場前要預先把通行證或醫學豁免證明書的二維碼儲存在手機App，或隨身攜帶印有二維碼的紙本記錄，以便加快入場程序。

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