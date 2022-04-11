泳灘5月重開　救生員工會推算欠逾三成人手　或半數沙灘無人當值

康樂及文化事務署轄下泳池、泳灘有機會於5月重開，惟有救生員工會今日(11日)指出，去年康文署救生員總編制欠缺30％，導致不足一半泳灘能夠提供救生員服務，預計今年人手短缺更為嚴重，促請署方盡早向市民交代開放詳情，並發信要求與署方舉行會議，就招聘情況、人手以及開放安排商討。



康文署表示，現時聘請了約1,400名長期服務救生員及百多名季節性救生員，隨著政府宣布逐步恢復公共服務，現已安排盡快恢復並加快進行有關招聘工作，獲聘救生員將陸續上任，以配合重開水上場地的運作需要。



▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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去年僅18個泳灘有救生員當值

特首林鄭月娥上月公布從4月21日起，會分為3階段、用3個月時間放寬社交距離措施，首階段會重開體育處所，包括康文署轄下的場地，而泳池及泳灘則到第2階段才重開，料最快要到5月中，目前康文署用膠帶圍封各刊憲泳灘出入口。

香港政府拯溺員總工會今日於社交媒體專頁發文，指去年6至8月期間救生員總編制空缺約600人，佔整體人手近30％，原有救生服務的39個泳灘中，僅有18個提供救生員服務，情況非常嚴重。工會於文中續指，很多家庭及小朋友喜歡的設施，例如滑水梯，訓練池等，都因人手不足影響而需局部關閉，令入場人數大大減少，預計今年人手短缺更為嚴重。

工會促康文署公布有救生員當值泳灘名單

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安回覆《香港01》查詢時指，去年只有不足一半泳灘重開時，康文署以疫情原因為由解釋，亦未有公布哪些泳灘沒有救生員服務，導致溺斃意外瀕生，「一早知無救生員就應該盡早公布，出事誰人負責？」

他又指，預期重開會有大量市民湧至泳灘，擔心有市民興致勃勃去到泳灘方發現未有開放的話，會由救生員成為代罪羔羊。「(市民)會以為因為救生員紀律或病假問題而引致無救生服務，但事實上是一直存在招聘困難。」

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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香港政府拯溺員總工會亦聯同港九拯溺員工會發信予康文署署長劉明光，期望能在水上活動場地重新開放前，能與署方盡早先召開會議，就招聘情況、人手以及開放安排商討，包括截至現在季節性救生員的招聘情況、重新開放泳池、泳灘的場地及救生服務安排、重新開放水上活動中心的場地及救生服務安排、各緊急拯救計劃及例行救生演習的安排、救生員「逾時工作及相關津貼」的安排。

康文署：已安排加快有關招聘工作

康文署回覆指，為轄下水上活動場地提供救生服務所聘用的救生員團隊，包括長期服務的救生員和在泳季期間聘用的季節性救生員。現時聘請了約1,400名長期服務救生員及百多名季節性救生員，而因應政府宣布4月1日起逐步恢復公共服務，現已安排盡快恢復並加快進行有關招聘工作。

署方續指，本年度所需季節性救生員人數會因應場地在疫情下的實際開放情況和運作需要而有所變動，而原定在這期間舉行的本年度季節性救生員遴選面試及技能測試亦曾暫停，現已安排盡快恢復舉行季節性救生員遴選面試及技能測試，有關招聘工作會加快進行，獲聘救生員將陸續上任，以配合重開水上場地的運作需要。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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發言人表示，政府稍後會公布在甚麽階段重開泳池及泳灘，會確保在提供救生員服務的刊憲泳灘提供足夠的救生員當值，如有刊憲泳灘未能提供救生員服務，有關場地將會張貼告示及定時作出廣播，提醒市民不應在這些泳灘游泳，以免發生意外；此外，亦會安排適量救生員留守泳灘，以提供一般救傷服務及處理緊急事宜。

▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

